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Uma nova proposta legislativa que tramita na Câmara dos Deputados pretende mudar a dinâmica das campanhas de vacinação no país. O Projeto de Lei 3313/26 estabelece que cidadãos que realizam doações de sangue com regularidade tenham preferência no recebimento de imunizantes.
Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o benefício será concedido apenas após o atendimento dos grupos prioritários já estabelecidos por critérios de saúde e idade, garantindo que a ciência médica continue sendo o norte das ações.
A iniciativa busca solucionar um problema recorrente nos hemocentros brasileiros, que enfrentam frequentemente estoques em níveis críticos. A ideia é criar um estímulo concreto para que a população mantenha o hábito de doar sangue de forma contínua.
Para ter acesso à prioridade, o cidadão precisará comprovar ao menos uma doação de sangue realizada nos 120 dias anteriores à data da vacinação. Essa comprovação poderá ser feita de maneira simples, utilizando a carteira de doador ou por meio de declaração emitida por hemocentros e unidades de saúde credenciadas no Sistema Único de Saúde (SUS).
O autor da proposta, deputado Cezinha de Madureira (PL-SP), destaca que a medida é uma forma de valorizar o doador regular. Segundo o parlamentar, a proposta não apenas ajuda a salvar vidas através da reposição dos estoques, mas também respeita os critérios de prioridade definidos pela saúde pública.
O texto do projeto prevê um prazo de 180 dias para que haja a integração dos bancos de dados dos hemocentros. Esse período é fundamental para que estados e municípios consigam adaptar seus Sistema e organizar a logística de atendimento para os doadores frequentes, incluindo o acesso a doses remanescentes.
O projeto segue agora para análise das comissões de Saúde e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo. Para que a proposta se torne lei e entre em vigor em todo o território nacional, ela ainda precisará passar pela aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Perguntas frequentes sobre o projeto:
1. Quem terá direito à prioridade na vacinação?
Doadores regulares de sangue que comprovem ao menos uma doação nos 120 dias anteriores à campanha de vacinação.
2. O doador passará na frente de idosos e pessoas com comorbidades?
Não. A prioridade será aplicada apenas após o atendimento dos grupos prioritários definidos por critérios de saúde e idade.
3. Como comprovar a doação de sangue?
A comprovação pode ser feita com a apresentação da carteira de doador ou declaração emitida por hemocentros e unidades de saúde credenciadas no SUS.
4. A regra vale para doses remanescentes?
Sim, a proposta inclui o acesso a doses remanescentes entre os benefícios para os doadores frequentes.
5. Quando a lei entra em vigor?O projeto ainda está em tramitação na Câmara e no Senado. Caso aprovado, haverá um prazo de 180 dias para adaptação dos Sistema de saúde antes da aplicação efetiva.