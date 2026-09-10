Novorizontino faz 5ª vitória seguida e assume a vice-liderança da Série B

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O Novorizontino derrotou o Botafogo-SP por 3 a 1 na Arena Nicnet/Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e alcançou a quinta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, segundo CGN da Agência Estado reproduzida pelo CGN.
Com o triunfo na 27ª rodada, a equipe de Enderson Moreira chegou a 49 pontos e assumiu temporariamente a vice-liderança da competição, um ponto atrás do Juventude. O Botafogo-SP teve a quarta derrota seguida e permanece com 31 pontos.
O Novorizontino dominou a posse de bola e abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Rômulo converteu pênalti após Robson ser puxado dentro da área. O Botafogo reagiu e empatou aos 29, com Felipe Vieira aparecendo livre na segunda trave para marcar de cabeça.
Aos 27, Robson cruzou, Madson ajeitou de cabeça e Matheus Bianqui completou para fechar o placar em 3 a 1. Após o terceiro gol, o Novorizontino passou a administrar o resultado até o apito final.
segundo CGN da Agência Estado publicada pelo CGN, o resultado colocou o Novorizontino na vice-liderança, com 49 pontos, na zona de acesso direto. O Juventude manteve a liderança após vencer o Criciúma. O Botafogo-SP, com 31 pontos, viu a sequência negativa se alongar a quatro derrotas seguidas.
O Novorizontino defende a vice-liderança neste domingo, contra o Cuiabá, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 18h30. O Botafogo-SP volta a jogar na segunda-feira, como mandante na Arena Nicnet/Santa Cruz, diante do Goiás, às 19h30.
Escalações (conforme ficha técnica):