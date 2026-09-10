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Novorizontino faz 5ª vitória seguida e assume a vice-liderança da Série B

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Novorizontino vice-líder Série B: time de Enderson Moreira venceu Botafogo-SP por 3 a 1 e soma cinco vitórias seguidas.

O Novorizontino derrotou o Botafogo-SP por 3 a 1 na Arena Nicnet/Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e alcançou a quinta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, segundo CGN da Agência Estado reproduzida pelo CGN.

Com o triunfo na 27ª rodada, a equipe de Enderson Moreira chegou a 49 pontos e assumiu temporariamente a vice-liderança da competição, um ponto atrás do Juventude. O Botafogo-SP teve a quarta derrota seguida e permanece com 31 pontos.

Como foi o jogo

O Novorizontino dominou a posse de bola e abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Rômulo converteu pênalti após Robson ser puxado dentro da área. O Botafogo reagiu e empatou aos 29, com Felipe Vieira aparecendo livre na segunda trave para marcar de cabeça.

Aos 27, Robson cruzou, Madson ajeitou de cabeça e Matheus Bianqui completou para fechar o placar em 3 a 1. Após o terceiro gol, o Novorizontino passou a administrar o resultado até o apito final.

Impacto na tabela

segundo CGN da Agência Estado publicada pelo CGN, o resultado colocou o Novorizontino na vice-liderança, com 49 pontos, na zona de acesso direto. O Juventude manteve a liderança após vencer o Criciúma. O Botafogo-SP, com 31 pontos, viu a sequência negativa se alongar a quatro derrotas seguidas.

O Novorizontino defende a vice-liderança neste domingo, contra o Cuiabá, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 18h30. O Botafogo-SP volta a jogar na segunda-feira, como mandante na Arena Nicnet/Santa Cruz, diante do Goiás, às 19h30.

Ficha técnica

  • Placar: Botafogo-SP 1 x 3 Novorizontino
  • Gols: Rômulo, aos 20′ (Novorizontino); Felipe Vieira, aos 29′ (Botafogo-SP); Robson, aos 10′ do 2º tempo; Matheus Bianqui, aos 27′ do 2º tempo.
  • Cartões amarelos: Felipe Vieira, Leandro Maciel, Rafael Gava, Gabriel Inocêncio, Nicolas Careca e Maykon.
  • Árbitro: Júlio César Pfleger (SC).
  • Renda: R$ 21.705,00. Público: 886 torcedores.
  • Local: Arena Nicnet/Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP).

Escalações (conforme ficha técnica):

  • Botafogo-SP: Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Felipe Vieira (Jonathan); Leandro Maciel (Arthur Caíke), Morelli (Jadson) e Rafael Gava; Zé Hugo (Wesley Santos), Hygor e Kelvin (Matheus Sales). Técnico: Cláudio Tencatti.
  • Novorizontino: Jordi; Madson, Gabriel Bahia (Carlinhos), Patrick e Maykon; Léo Naldi (Matheus Bianqui), Luís Oyama e Rômulo; Reidiney (Diego Galo), Robson (Carlão) e Nicolas Careca (Juninho). Técnico: Enderson Moreira.
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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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