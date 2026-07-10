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⚠️ NR-20: SEGURANÇA PARA EMPRESAS QUE TRABALHAM COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS
A NR-20 estabelece medidas essenciais para garantir a segurança em atividades que envolvem inflamáveis e combustíveis, reduzindo riscos e prevenindo acidentes, incêndios e explosões.
Com a Medenge, sua empresa recebe suporte especializado para manter a conformidade com a legislação e proteger colaboradores, operações e patrimônio.
✅ Adequação completa à NR-20
✅ Segurança no armazenamento e manuseio de combustíveis
✅ Prevenção de incêndios e explosões
✅ Redução de riscos operacionais
✅ Atendimento às exigências legais
Investir em prevenção é garantir mais segurança, evitar prejuízos e manter sua empresa funcionando com tranquilidade.
Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho
📲 (44) 99701-6529
👉 @clinica.medenge
📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador
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