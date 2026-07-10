⚠️ NR-20: SEGURANÇA PARA EMPRESAS QUE TRABALHAM COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

A NR-20 estabelece medidas essenciais para garantir a segurança em atividades que envolvem inflamáveis e combustíveis, reduzindo riscos e prevenindo acidentes, incêndios e explosões.

Com a Medenge, sua empresa recebe suporte especializado para manter a conformidade com a legislação e proteger colaboradores, operações e patrimônio.

✅ Adequação completa à NR-20

✅ Segurança no armazenamento e manuseio de combustíveis

✅ Prevenção de incêndios e explosões

✅ Redução de riscos operacionais

✅ Atendimento às exigências legais

Investir em prevenção é garantir mais segurança, evitar prejuízos e manter sua empresa funcionando com tranquilidade.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529

👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes