O Dia dos Namorados merece um momento especial.Pensando nisso, preparamos o C…

O Dia dos Namorados merece um momento especial. ❤️

Pensando nisso, preparamos o Combo Momento a Dois:

🍕 Pizza Grande

🍫 Pizza Doce Pequena de Coração

Por: R$ 99,90

Uma combinação perfeita para compartilhar com quem você ama. ❤️

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Edição limitada para o Dia dos Namorados.

Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista

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