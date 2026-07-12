O Dia dos Namorados merece um momento especial.Pensando nisso, preparamos o C…

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O Dia dos Namorados merece um momento especial. ❤️
Pensando nisso, preparamos o Combo Momento a Dois:
🍕 Pizza Grande
🍫 Pizza Doce Pequena de Coração
Por: R$ 99,90
Uma combinação perfeita para compartilhar com quem você ama. ❤️
📲 Faça seu pedido pelo link da bio da Bravazze Pizza ou WhatsApp.
📲 WhatsApp: (44) 99751-8464
Edição limitada para o Dia dos Namorados.
Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista
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