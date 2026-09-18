Serra Branca reforça elenco com Iran, Ianson e Clayton para a disputa da Copa Paraíba 2026

O Serra Branca intensifica os trabalhos de preparação para a Copa Paraíba 2026 com a chegada de reforços importantes para o sistema defensivo e o meio-campo.

O Serra Branca segue focado na montagem de sua equipe para os desafios da próxima temporada. O clube anunciou oficialmente a contratação de dois novos zagueiros e a permanência de um volante que já estava no elenco.

A movimentação faz parte da estratégia do time para chegar competitivo à Copa Paraíba 2026. O planejamento conta com o comando do novo treinador Waguinho Dias, que lidera o projeto esportivo do Carcará.

Conforme informação divulgada pelo ge, as novas peças buscam trazer experiência e solidez para o grupo que inicia a pré-temporada nos próximos dias.

Reforços para a defesa e renovação no meio

O primeiro nome confirmado para o setor defensivo é o zagueiro Iran, de 30 anos. O jogador chega após passagem pelo Maranhão e carrega no currículo a conquista da Série D do Campeonato Brasileiro em 2025, quando atuava pelo Barra-SC.

Ao lado dele, o clube anunciou o zagueiro Ianson, de 31 anos. O defensor atuou pelo Caxias na última Série C, onde participou de 18 dos 19 jogos da equipe. O atleta possui passagens por times como Criciúma e Brusque, além de experiência internacional no futebol francês.

Para o meio-campo, o Serra Branca garantiu a renovação do volante Clayton. O jogador de 27 anos foi um dos destaques do time na 4ª divisão nacional deste ano, acumulando 12 partidas disputadas e dois gols marcados.

Preparação para a Copa Paraíba

O cronograma do Serra Branca prevê o início da pré-temporada para a próxima segunda-feira, dia 21. A equipe terá um período de 47 dias de treinamentos antes da estreia oficial na competição.

A Copa Paraíba 2026 tem início previsto para o dia 7 de novembro. O clube busca aproveitar esse tempo de preparação para integrar os novos atletas e ajustar o esquema tático sob o comando de Waguinho Dias.

FAQ: Perguntas Frequentes

Quem são os novos reforços do Serra Branca?

O clube anunciou os zagueiros Iran, de 30 anos, e Ianson, de 31 anos, além da renovação do volante Clayton.

Qual a competição que o Serra Branca vai disputar agora?

O foco atual da equipe é a Copa Paraíba 2026, com início previsto para o dia 7 de novembro.

Quem é o técnico do Serra Branca?

O clube confirmou recentemente Waguinho Dias como o novo treinador para a sequência da temporada.

Quando começa a pré-temporada do time?

Os trabalhos de preparação para o elenco iniciam na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro.

Qual o histórico recente de Clayton no clube?

O volante de 27 anos foi destaque na Série D deste ano, onde atuou em 12 jogos e marcou dois gols pelo Carcará.