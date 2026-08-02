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OAB-SP repudia fala de Lula de que 'advogado criminalista não sabe defender inocente'

OAB-SP repudia fala de Lula de que ‘advogado criminalista não sabe defender inocente’

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OAB-SP repudia fala de Lula de que 'advogado criminalista não sabe defender inocente'
1 de 2 Lula durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda. — Foto: Reprodução/Youtube Inteligência Ltda.

A fala reflete um preconceito inaceitável quanto à função da advocacia criminal e preocupa ainda mais quando difundida pelo presidente da República. O advogado criminalista não defende o crime; defende a Constituição, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, garantias fundamentais asseguradas a todos os cidadãos. Ao reforçar esse estigma, a declaração contribui para a desinformação da sociedade e enfraquece o Estado Democrático de Direito”.

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Corinthia Mes

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