OFERTAS DE R$ 1 A R$ 5 NO PARANÁ SUPERMERCADOS!Quem gosta de economizar não p…

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⚠️ Mas atenção: as promoções são por tempo limitado e enquanto durarem os estoques. Então aproveite e garanta já as melhores ofertas!

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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