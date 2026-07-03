OFERTAS DE R$ 1 A R$ 5 NO PARANÁ SUPERMERCADOS!Quem gosta de economizar não p…

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💥 OFERTAS DE R$ 1 A R$ 5 NO PARANÁ SUPERMERCADOS! 💥
Quem gosta de economizar não pode perder essa oportunidade! 😍
No Paraná Supermercados você encontra uma seleção especial de produtos com preços entre R$ 1 e R$ 5, perfeitos para abastecer a despensa sem pesar no bolso.
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⚠️ Mas atenção: as promoções são por tempo limitado e enquanto durarem os estoques. Então aproveite e garanta já as melhores ofertas!
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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