Pai de Jair Cunha se emociona com convocação do zagueiro para a Seleção Brasileira: A ficha não cai

A primeira convocação do zagueiro Jair Cunha para a Seleção Brasileira principal trouxe uma onda de emoção para a família do atleta, que vive em Orlândia, no interior de São Paulo.

O jogador, de 21 anos, atualmente defendendo o Nottingham Forest, na Inglaterra, foi anunciado pelo técnico Carlo Ancelotti na última quarta-feira. Esta é a primeira lista de convocados do Brasil após a conclusão da Copa do Mundo.

A notícia foi recebida com grande entusiasmo por seu pai, que compartilha o mesmo nome do filho. Conforme informação divulgada pelo ge, o patriarca da família acompanhou o anúncio oficial em casa, revivendo os passos da carreira do zagueiro.

Um sonho construído desde a base em São Paulo

Jair, o pai, descreveu o momento como um sentimento ímpar e difícil de mensurar. Ele destacou que servir à Seleção Brasileira representa o objetivo máximo de qualquer atleta profissional.

O pai relembrou o trabalho árduo realizado desde os tempos de base no Santos e os esforços feitos em Orlândia para que o filho alcançasse o patamar atual no futebol europeu.

Trajetória marcada pelo esforço e mudanças de rumo

Antes de se consolidar como zagueiro, o jovem atleta era um destaque regional no atletismo, utilizando sua passada larga e altura em provas de velocidade. O futebol, contudo, tornou-se sua prioridade aos 11 anos.

Após a passagem pelo Santos, o jogador atuou no Botafogo, onde se destacou antes de ser transferido para o futebol inglês. A família, que acompanhou de perto cada etapa, agora oferece suporte à distância.

Expectativa por renovação no ciclo da Copa de 2030

A convocação faz parte dos testes iniciais para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O pai do jogador revelou que a família já mantinha a expectativa pela chamada, dado o sinal de renovação enviado pela CBF e por Ancelotti.

O zagueiro também celebrou a convocação em suas redes sociais, definindo o momento como a realização de um sonho de toda a sua vida e o resultado de muitas renúncias feitas ao longo dos anos.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a convocação

Quem é Jair Cunha? É um zagueiro de 21 anos, formado nas categorias de base do Santos, que atualmente joga pelo Nottingham Forest.

Por que a convocação é importante? Faz parte da renovação da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti para o ciclo da Copa de 2030.

Quais serão os próximos jogos? Jair estará disponível para os amistosos contra Austrália e Índia, que ocorrem entre o fim de setembro e o início de outubro.

Onde o jogador começou a carreira? O atleta nasceu em Orlândia, no interior de São Paulo, e teve seus primeiros passos no futebol profissional nas categorias de base do Santos.

Como o pai reagiu à notícia? Jair pai afirmou que a ficha ainda não caiu e que a convocação é uma realização gratificante de todo o trabalho realizado pela família ao longo dos anos.