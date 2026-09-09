Paraíso contrata técnico André Ricardo para buscar reação na Segundona Tocantinense após goleada

Paraíso oficializa a chegada de André Ricardo para comandar a equipe na busca pela reabilitação na Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026

O Paraíso confirmou oficialmente a contratação do técnico André Ricardo, de 45 anos, para assumir o comando da equipe durante a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026. A decisão da diretoria acontece em um momento de reestruturação do elenco após um início difícil na competição.

O clube busca agora uma nova trajetória na tabela, tentando esquecer a dura derrota sofrida na estreia. Conforme informação divulgada pelo ge, o treinador chega com a responsabilidade de elevar o nível técnico do grupo para os próximos confrontos da temporada.

A mudança no comando técnico visa trazer estabilidade ao time, que foi dirigido interinamente pelo gestor Sabará na rodada de abertura. A expectativa da torcida é que o novo trabalho comece a dar frutos de forma imediata dentro de campo.

Missão de reabilitação após goleada

O novo comandante assume o cargo após o Paraíso sofrer uma goleada de 6 a 0 diante do São José na primeira rodada do torneio. O desafio de André Ricardo é reorganizar o sistema tático da equipe para evitar novos resultados negativos.

A estreia oficial do treinador à frente do clube já tem data e hora marcadas. Ele estará no banco de reservas no próximo sábado, dia 12, às 16h, quando o Paraíso enfrenta o Batalhão, em partida que será realizada no Estádio Pereirão.

Reforços na comissão Técnico e histórico

Além da chegada de André Ricardo, a diretoria do Paraíso também oficializou a contratação do auxiliar técnico José Neto. A dupla, que possui experiência no futebol de São Paulo, chega para compor a nova comissão Técnico e auxiliar na transição do elenco.

No currículo de André Ricardo, consta uma passagem pelo Força Jovem Aquidabã-SE em 2023, durante a Segunda Divisão do Campeonato Sergipano. O profissional também acumula passagens por clubes como Atlético Mogi, Barra-SE e Canindé-SE.

Cenário da Segundona Tocantinense

A briga pelo acesso à Série A movimenta as equipes com diferentes históricos no Estádio. Enquanto times como Araguaia, União de Palmas e Taquarussu buscam a primeira subida, o Paraíso luta para retornar à elite, de onde caiu em 2018.

A edição de 2026 da Segundona traz uma novidade regulamentar importante, com a decisão do título ocorrendo em partida única. O mando de campo será do clube que apresentar a melhor campanha ao longo de toda a competição, Segunda a Federação Tocantinense de Futebol.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem é o novo técnico do Paraíso? O novo treinador é André Ricardo, de 45 anos, que assume a equipe para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026.

Quando será a estreia de André Ricardo? O treinador estreia no próximo sábado, dia 12, às 16h, em partida contra o Batalhão, no Estádio Pereirão.

Qual foi o resultado do Paraíso na estreia? O time foi derrotado pelo São José por 6 a 0 na rodada de abertura da competição.

Quem compõe a nova comissão Técnico além do treinador? A diretoria também contratou o auxiliar técnico José Neto para integrar a equipe de trabalho.

Como será decidido o título da Segundona 2026? De acordo com o regulamento da Federação Tocantinense de Futebol, o título será decidido em partida única, com mando do clube de melhor campanha geral.