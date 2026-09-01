Paraná terá queda nas temperaturas e possibilidade de geadas após tempestades e ciclone

O Paraná inicia a semana ainda sob influência de instabilidade atmosférica, com tempestades e impactos de um ciclone formado no oceano. Segundo informações da Climatempo, a terça-feira (1) deverá apresentar volumes significativos de chuva, especialmente nas regiões dos Campos Gerais, centro e leste do estado.

No decorrer do dia, uma frente fria avançará pelo estado, mantendo condições favoráveis para chuva forte e temporais, sobretudo entre a madrugada e a manhã, acompanhados de raios, granizo e rajadas de vento. Com o avanço da frente fria em direção ao Sudeste, prevê-se uma redução gradual das chuvas no Paraná.

Queda nas temperaturas e entrada de ar frio

A passagem da frente fria abrirá espaço para a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, responsável pela queda das temperaturas e pela mudança para um padrão mais seco ao longo dos dias seguintes. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) destaca a possibilidade de geadas de fraca intensidade, de forma localizada, na quarta-feira (2), especialmente no extremo sul do estado, e na quinta-feira (3), nas áreas do centro-sul, Região Metropolitana de Curitiba e Campos Gerais.

Cenário estável e frio após a frente fria

Na quarta-feira, há previsão de estabilização do tempo em praticamente todo o estado, com manhã fria principalmente no centro-sul. A quinta-feira permanece sem indicação de chuva, com amanhecer frio em parte do centro-sul e leste, e aquecimento predominante nas regiões oeste e noroeste durante a tarde.

Retorno de instabilidades ao final da semana

Para a sexta-feira (4), embora as temperaturas estejam em elevação, pequenas áreas de instabilidade devem reaparecer devido à aproximação de uma nova frente fria pelo oceano. Isso pode resultar em pancadas fracas e isoladas, principalmente nas regiões oeste, sudoeste e noroeste do Paraná, com volumes de chuva previstos baixos.