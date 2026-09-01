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Haakon presta juramento como rei da Noruega em cerimônia oficial

Haakon presta juramento como rei da Noruega após morte de Harald V

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Haakon presta juramento como rei da Noruega em cerimônia oficial
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Haakon VIII prestou juramento diante do parlamento em Oslo, marcando o início oficial de seu reinado como rei da Noruega.

A cerimônia aconteceu na terça-feira e contou com um minuto de silêncio em memória do pai de Haakon, o rei Harald V, que faleceu na sexta-feira.

A rainha Mette-Marit, esposa do novo rei, não participou das formalidades por estar em recuperação após um transplante de pulmão.

Após o evento, os cidadãos começaram a prestar respeito ao caixão do falecido rei, que está em estado no Palácio Real até o dia 8 de setembro.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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