Visita a serviços de atendimento a crianças e adolescentes em Francisco Beltrão integra agenda do MP em Movimento

A programação do MP em Movimento em Francisco Beltrão – iniciativa que transfere temporariamente a sede da Procuradoria-Geral de Justiça para diferentes regiões do estado, com a proposta de aproximar a instituição da realidade local em busca de soluções efetivas para as demandas da população – incluiu nesta segunda-feira, 14 de setembro, visitas a serviços municipais voltados ao atendimento de crianças e adolescentes. A agenda teve como foco conhecer a estrutura, o funcionamento e as principais demandas das unidades.

Uma das instituições visitadas foi a Casa Abrigo Anjo Gabriel, unidade de acolhimento institucional mantida pela Prefeitura de Francisco Beltrão, que atende crianças e adolescentes de zero a 18 anos, de ambos os sexos, e conta com capacidade de até 20 vagas. A visita foi acompanhada pela Diretora-Secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia, pela promotora de Justiça Camille Marques Dib Crippa, pelo prefeito Antonio Pedron e pela coordenadora da unidade, Esangela Cristina Ferdinando André.

A unidade atende atualmente crianças e adolescentes com diferentes necessidades específicas: deficiência intelectual, deficiência sensorial e transtorno global do desenvolvimento. Durante a visita, o Procurador-Geral foi informado de que a instituição está em processo de ampliação de seu espaço físico e de pessoal para melhorar a qualidade do atendimento, estando previstas, entre as melhorias, a implantação de um lactário (setor especializado destinado ao preparo, à higienização e à distribuição de leites, fórmulas infantis e suplementos nutricionais para recém-nascidos e crianças), e a atuação de uma profissional de enfermagem e uma equipe técnica completa.

A visita também permitiu verificar aspectos relacionados à rotina e ao desenvolvimento da autonomia dos adolescentes acolhidos. Entre os pontos observados estão o estímulo à autonomia das crianças e o fortalecimento de vínculos entre colegas, amigos e familiares.

Instituto de Autismo – A programação contou ainda com uma visita ao Instituto de Autismo Aurora Sol e Azul – Centro Especializado Maria de Fátima Peres Oliveira, que atende exclusivamente pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), prestando atendimento na área da saúde a crianças e adolescentes de até 18 anos. A instituição, que oferta diversos serviços a partir de equipe multidisciplinar, com profissionais das áreas de psicologia e psicopedagogia, atende atualmente 321 crianças.

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