Trump reafirma apoio a uma ‘Irlanda unida’ durante segundo dia de visita ao país

Em Doonbeg, President dos EUA disse ser 'natural' unir Irlanda e Irlanda do Norte; comentários ocorreram durante torneio de golfe e em meio a Protests

O President Donald Trump reafirmou o apoio a uma Irlanda unida no segundo dia de sua visita à Irlanda, segundo BBC. Ele fez as declarações no resort Trump International Golf Links, em Doonbeg, County Clare, onde acompanhou parte do torneio Irish Open.

De acordo com a BBC, Trump afirmou que “parece natural” juntar a Irlanda e a Irlanda do Norte e descreveu sua observação como “um comentário bastante rotineiro”.

Protests e segurança

A BBC também relatou que uma pequena multidão foi retirada do hotel do President pela polícia irlandesa (Gardaí) e que, na noite de sábado, três mulheres foram presas por invasão no campo de golfe e compareceram em sessão especial do Ennis District Court.

Impacto local e opiniões

Alguns moradores elogiaram o impacto econômico do campo de golfe. Martin Kelly, comerciante local, disse à BBC que o complexo é um “negócio enorme” para Doonbeg e que emprega muita gente. O proprietário do bar Comerford, Seoirse Comerford, afirmou que o torneio deu “um grande impulso” à economia local e observou que mais de 300 pessoas trabalham no campo, segundo a BBC.

Entre os manifestantes em Doonbeg, o reverendo Steven Foster, da Igreja Metodista de Galway, afirmou à BBC: "Estou aqui porque Trump é o oposto de tudo que eu defendo como seguidor de Jesus" e criticou a recepção dada ao President.

A BBC informou ainda que uma grande operação de segurança acompanhou a visita e que Trump deve deixar a Irlanda pelo aeroporto de Shannon na noite de domingo.