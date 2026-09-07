Policial militar é preso suspeito de feminicídio contra a própria esposa em Embu das Artes

Policial militar é detido após morte de esposa em Embu das Artes sob investigação da Polícia Civil por suspeita de feminicídio

A Polícia Civil efetuou, na tarde desta segunda-feira (7), a prisão temporária de Vinícius Costa Silva, soldado da Polícia Militar. Ele é o principal suspeito pela morte de sua esposa, Larissa Cruz Morata, de 29 anos, ocorrida na casa onde o casal residia, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

O caso ganhou repercussão após o próprio policial acionar a corporação, alegando ter encontrado a mulher já sem vida no banheiro da residência ao acordar. A vítima apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo na região da cabeça, conforme informação divulgada pela Agência Brasil.

A investigação busca agora esclarecer a dinâmica do crime e confirmar se houve a prática de feminicídio. O policial permanece à disposição da Justiça enquanto as autoridades reúnem elementos objetivos sobre o ocorrido.

Detalhes da investigação e medidas adotadas pela SSP-SP

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a prisão temporária foi decretada após os primeiros levantamentos apontarem indícios de infração penal. A pasta destacou que a medida foi necessária diante da dinâmica dos fatos e dos elementos angariados durante a fase inicial das apurações.

Por ser membro da Polícia Militar, o suspeito foi apresentado à Corregedoria da PM logo após a execução do mandado. A instituição informou que ele será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG), onde aguardará o desenrolar das investigações sob custódia oficial.

Tratamento do caso e próximos passos das autoridades

O inquérito policial segue sendo conduzido pela Delegacia de Embu das Artes, que trata o episódio como morte suspeita. As autoridades reforçam que as diligências continuam sendo realizadas para esclarecer todos os pontos obscuros do caso e confirmar a responsabilidade do soldado.

A SSP-SP declarou que o trabalho pericial e a coleta de novos depoimentos são fundamentais para determinar com precisão a sequência de eventos que levou ao óbito de Larissa Cruz Morata. Não foram divulgadas, até o momento, outras informações sobre a linha de defesa do acusado.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o caso

Quem é o suspeito do crime? O suspeito é Vinícius Costa Silva, um soldado da Polícia Militar de São Paulo.

Qual a acusação contra o policial? Ele é investigado por suspeita de feminicídio contra a esposa, Larissa Cruz Morata, de 29 anos.

Onde o crime aconteceu? O caso ocorreu na casa onde o casal Morata, na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo.

Onde o policial está preso? Após ser apresentado pela Corregedoria da PM, o soldado será levado ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG).

Como a investigação define o caso atualmente? A Delegacia de Embu das Artes trata o episódio como morte suspeita, enquanto a prisão temporária foi decretada com base em indícios preliminares de infração penal.