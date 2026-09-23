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Sandro Alex faz carreatas pelo Norte do Paraná com apoio de Ratinho Junior

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Candidato do PSD inicia agenda em 23 de setembro por Ibiporã, Cambé, Rolândia e Arapongas; Ratinho Junior pediu licença do governo para acompanhar.

Sandro Alex (PSD), candidato ao governo do Paraná, percorre nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, uma série de carreatas pelo Norte do estado, segundo G1.

Segundo o G1, o primeiro compromisso do dia foi um encontro reservado com pastores em Curitiba. Em seguida, Sandro Alex se deslocou para a região Norte para dar início às carreatas.

Roteiro da agenda

  • Ibiporã — Avenida Paraná
  • Cambé — Rua Zacarias de Góes Vasconcelos
  • Rolândia — Rua Arthur Thomas
  • Arapongas — Rua Triste Pia

Contexto eleitoral

O G1 lembra que a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto, data a partir da qual candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar propostas em rádio, TV e internet, seguindo as regras da Justiça Eleitoral.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo, segundo o G1.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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