Pilar tem novo grande embate com Adriana. Saiba o motivo

A vilã descobrirá que a fisioterapeuta está morando na casa de Rosa (Tatiana Tiburcio) com a mãe, Elisa ( Isabela Garcia ), o avô, Otoniel ( Tony Ramos ), e o irmão, Mau Mau (João Victor Gonçalves).

Furiosa, ela irá até lá e exigirá que eles deixem o local, alegando que o imóvel pertence à família Brandão. Um grande embate entre a mocinha e a vilã começará. Depois que Pilar sair, Adriana terá ainda mais certeza de que ela não a deixará em paz e reafirmará seu desejo de vingança.