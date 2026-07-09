Pilar tem novo grande embate com Adriana. Saiba o motivo

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A vilã descobrirá que a fisioterapeuta está morando na casa de Rosa (Tatiana Tiburcio) com a mãe, Elisa (Isabela Garcia), o avô, Otoniel (Tony Ramos), e o irmão, Mau Mau (João Victor Gonçalves).
Furiosa, ela irá até lá e exigirá que eles deixem o local, alegando que o imóvel pertence à família Brandão. Um grande embate entre a mocinha e a vilã começará. Depois que Pilar sair, Adriana terá ainda mais certeza de que ela não a deixará em paz e reafirmará seu desejo de vingança.
Fonte do Artigo
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