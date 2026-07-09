Um homem de 50 anos foi preso na tarde desta terça-feira (16) após ser flagrado dirigindo embriagado e realizando manobras perigosas com um Chevrolet Astra em Santa Tereza do Oeste.

De acordo com as informações apuradas, o motorista trafegava em zigue-zague pelas ruas da cidade, colocando em risco outros condutores e pedestres. Diante da situação, equipes policiais realizaram a abordagem do veículo e constataram sinais evidentes de embriaguez.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, mas o estado em que se encontrava chamou a atenção. Segundo os policiais, ele estava tão embriagado que não conseguia sequer caminhar, sendo necessário que fosse carregado pelos agentes para sair do camburão e entrar na unidade policial.

Já na delegacia, o teste do etilômetro apontou 0,68 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice que configura crime de embriaguez ao volante, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

Após os procedimentos, o motorista permaneceu à disposição da Justiça.

Fonte: CGN

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