Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura: TV, formaciones, horario y más

Luego de un convincente triunfo ante Recoleta, el Xeneize se mide en Vicente López con el Calamar, que viene de empatar con Coquimbo Unido y piensa en los octavos de la Copa Libertadores. Conocé todo lo que tenés que saber del partido.

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Platense y Boca jugarán este sábado desde las 21.15 en un Estadio Ciudad de Vicente López que tendrá cinco mil hinchas visitantes, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Luego de comenzar a caminar tras varios traspiés, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena va por una victoria que lo afirme en el Campeonato. Del otro lado, el Calamar, con un Martín Palermo aún invicto y que se reencontrará con el club del que es ídolo, buscará no alejarse de los puestos de playoffs, sin sacarse la Libertadores de la cabeza. Conocé todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Jorge Baliño .

Tras algunos traspiés, el Xeneize venció en un buen nivel a Recoleta y volvió a ilusionar a sus hinchas gracias a un juego ofensivo y con identidad. Con varios pilares afirmándose, los de la Ribera quieren seguir por este camino.

De todas formas, Boca no le saca las miradas al duelo de mitad de semana que lo tendrá midiéndose al conjunto paraguayo en Asunción por la vuelta de la Copa Sudamericana. En vistas de repetir el once que utilizó en la ida, daría descanso a algunos jugadores para visitar a Tense.

El Vasco aún no dio demasiadas pistas del equipo con el que saltará al terreno de juego, pero sí se sabe que no hará una rotación masiva visto lo que pasó con Deportivo Riestra cuando intentó algo así. Como máximo habría cuatro cambios: dos en defensa y dos en ataque.

Así fue el triunfo de Boca sobre Recoleta en la ida de octavos

Platense inició el semestre con el pie izquierdo y eso le costó el puesto a Walter Zunino, que dejó el cargo de común acuerdo tras una derrota 4-0 ante Talleres. El Titán tomó su puesto, se impuso por la mínima frente a Independiente en el debut e igualó con Coquimbo Unido por la Libertadores, motivo por el que deberán salir a ganar en Chile y podría llevar a dar descanso a varios jugadores.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en febrero, en un soso 0-0 en La Bombonera al que el Xeneize llegó con varias bajas. De los últimos ocho cruces entre ambos, el Marrón solo pudo ganar uno en 2024.

Así fue el empate entre Platense y Coquimbo Unido

El posible once de Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura.

Nicolás Sumavil; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Eugenio Raggio, Santiago Quirós; Santiago Dalmasso, Iván Gómez o Felipe Bussio; Juan Gauto, Nicolás Retamar, Gastón Togni y Nicolás López. DT: Martín Palermo.

La formación de Boca vs. Platense, por el Torneo Clausura.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Los datos de Platense vs. Boca, por el Torneo Clausura:

Hora : 21.15.

: 21.15. TV : TNT Sports Premium.

: TNT Sports Premium. Árbitro : Andrés Gariano.

: Andrés Gariano. Estadio : Ciudad de Vicente López.

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