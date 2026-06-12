Polícia Militar apreende armas e munições em Mimoso do Sul

A Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar apreendeu três armas de fogo e 21 munições durante uma ação na localidade de Cachoeira das Garças, zona rural de Mimoso do Sul, na última quarta-feira (10).

A ocorrência teve início após denúncias sobre posse irregular de armas. Um suspeito foi localizado e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

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