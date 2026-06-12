Polícia Militar apreende armas e munições em Mimoso do Sul

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A Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar apreendeu três armas de fogo e 21 munições durante uma ação na localidade de Cachoeira das Garças, zona rural de Mimoso do Sul, na última quarta-feira (10).
A ocorrência teve início após denúncias sobre posse irregular de armas. Um suspeito foi localizado e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da PMES
Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI
Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718
E-mail: secretaria.ascom@pm.es.gov.br
Subseção de Jornalismo PMES
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E-mail: jornalismo.ascom@pm.es.gov.br
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