O jantar do Dia dos Namorados é uma das formas mais especiais de celebrar a data e criar momentos inesquecíveis ao lado de quem se ama. Para os casais que preferem uma comemoração mais reservada e acolhedora, longe de restaurantes lotados, preparar uma deliciosa refeição em casa pode ser a escolha ideal. Além de permitir um ambiente mais íntimo e personalizado, cozinhar juntos ou surpreender a pessoa amada com um prato especial transforma a experiência em um gesto de carinho e dedicação.

Abaixo, confira 10 receitas especiais para o jantar de Dia dos Namorados!

1. Risoto de cogumelo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de chá de caldo de legumes quente

quente 1 cebola descascada e picada

150 g de cogumelos paris

200 g de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Limpe os cogumelos com um pano úmido e corte-os em fatias finas. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente os cogumelos e refogue até que eles comecem a escurecer. Desligue o fogo e transfira os cogumelos para um recipiente. Reserve.

Na mesma panela, coloque o arroz e leve ao fogo médio para refogar por 5 minutos. Junte o vinho branco e refogue até reduzir. Aos poucos, coloque o caldo de legumes. Coloque uma concha por vez e mexa até absorver completamente antes de adicionar mais. Cozinhe até o arroz ficar macio e cremoso. Por último, coloque os cogumelos, a manteiga e o queijo parmesão. Mexa até o queijo derreter. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Peito de frango recheado

Ingredientes

1 peito de frango

3 colheres de sopa de requeijão

1 tomate sem sementes e cortado em fatias

2 1/2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Corte o peito de frango em 4 filés do mesmo tamanho e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Separe 2 filés e passe o requeijão em cada um deles. Disponha as rodelas de tomate sobre eles e polvilhe com orégano. Após, cubra com os filés reservados, formando dois sanduíches. Prenda com palitos e reserve.

Unte uma panela com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque os peitos de frango recheados na panela e doure-os dos dois lados. Desligue o fogo, transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Paella de legumes

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de vagem

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 xícara de chá de aspargos

2 cenouras descascadas e picadas

1 l de caldo de legumes

1 1/2 colher de sopa de açafrão

1 xícara de chá de arroz para paella

1 xícara de chá de brócolis picado

picado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a vagem, o pimentão vermelho, os aspargos e as cenouras e refogue até os legumes ficarem macios. Junte metade do caldo de legumes e o açafrão e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo, coloque o arroz, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, disponha o restante do caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar macio. Por último, coloque os brócolis e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Ingredientes

Ragu de carne

500 g de acém cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola cortada em cubos

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

500 g de tomate sem pele, sem sementes e cortado em cubos

1 xícara de chá de caldo de carne

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Polenta

1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Ragu de carne

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Doure os cubos de acém por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e mexa por mais alguns minutos. Adicione o tomate, o caldo de carne e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando levantar fervura, reduza para fogo baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 1h30 a 2h, mexendo ocasionalmente, até a carne ficar macia. Desfie a carne na própria panela com o auxílio de dois garfos e misture ao molho. Cozinhe por mais alguns minutos até obter um molho encorpado. Reserve.

Polenta

Em uma panela, leve a água ao fogo médio e adicione um pouco de sal. Quando começar a ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. Reduza para fogo baixo e cozinhe, mexendo frequentemente, até a polenta ficar cremosa e homogênea. Acrescente a manteiga e o queijo parmesão, misturando até incorporar completamente. Distribua a polenta em pratos ou travessa, cubra com o ragu de carne e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Cassoulet (Imagem: Mina709 | Shutterstock)

5. Cassoulet

Ingredientes

500 g de feijão-branco

500 g de lombo de porco cortado em cubos

1 cenoura descascada, cortada em rodelas e cozida

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

2 paios cortados em rodelas

200 g de bacon cortado em cubos

cortado em cubos 3 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

6 tomates sem sementes e picados

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água, lave o feijão-branco em água corrente e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o lombo de porco e refogue por 5 minutos. Junte o feijão-branco, os paios, a linguiça calabresa e o bacon e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Coloque os tomates e a cenoura. Leve ao fogo baixo, com a panela semitampada, até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com cheiro-verde. Sirva em seguida.

6. Bolo de carne moída

Ingredientes

1 kg de carne moída

1 ovo

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de molho de soja

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

finos 1/2 xícara de chá de molho barbecue

Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o ovo e bata com um garfo até ficar homogêneo. Junte a cebola refogada, o molho de soja, a aveia em flocos, metade do molho barbecue, a salsinha, o sal e a carne moída. Mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de um rocambole e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Pincele com o restante do molho barbecue e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de manjericão

100 g de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de azeite de oliva

50 g de nozes

5 dentes de alho descascados e picados

250 g de macarrão tipo espaguete

200 g de camarão limpo

limpo 200 g de lula cortada em anéis

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque as folhas de manjericão, o queijo parmesão, as nozes e 3 dentes de alho. Processe por 3 minutos. Com o processador ainda ligado, adicione 2 colheres de sopa de azeite de oliva e processe até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve.

Em uma frigideira grande, coloque o restante do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o restante do alho e doure. Junte o camarão e a lula e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que os camarões fiquem rosados e as lulas, macias. Por último, coloque o macarrão e o molho pesto. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Salmão ao molho de maracujá (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

8. Salmão ao molho de maracujá

Ingredientes

2 filés de salmão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Polpa de 2 maracujás

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés de salmão com o sal e a pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de salmão com a pele para baixo e frite por 5 minutos de cada lado. Retire o salmão da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, acrescente as polpas dos maracujás e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e sirva o salmão com o molho.

Ingredientes

Ravioli

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Água

Recheio

200 g de ricota amassada

100 g de queijo parmesão ralado

50 g de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Finalização

3 colheres de sopa de manteiga

8 folhas de sálvia

Modo de preparo

Massa

Em uma superfície limpa, coloque a farinha de trigo e abra um buraco no centro. Adicione os ovos, o azeite de oliva e o sal. Com um garfo, misture de dentro para fora, até formar uma massa. Sove por 10 minutos. Se estiver muito seca, adicione um pouco de água. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em um recipiente, coloque a ricota, os queijos parmesão e muçarela e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Sobre uma folha de massa, distribua pequenas porções do recheio, deixando espaço entre elas. Cubra com a outra parte da massa e pressione ao redor de cada porção para tirar o ar. Corte em quadrados com um cortador e aperte as bordas com os dedos.

Finalização

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e, aos poucos, coloque os raviolis. Cozinhe até subirem à superfície. Retire com a ajuda de uma escumadeira. Em uma frigideira, coloque a manteiga e a sálvia e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os raviolis cozidos e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

10. Medalhão suíno ao molho de mostarda e mel

Ingredientes

Medalhão suíno

600 g de lombo suíno cortado em medalhões

cortado em medalhões 2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de alecrim seco

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de mel

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo

Medalhão suíno

Em uma tigela, tempere os medalhões suínos com alho, suco de limão, alecrim, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 20 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Doure os medalhões dos dois lados até ficarem bem selados e cozidos por dentro. Retire da frigideira e reserve aquecidos.

Molho

Na mesma frigideira da carne, adicione a mostarda dijon, o mel, o creme de leite e o caldo de legumes. Misture bem e cozinhe em fogo baixo até formar um molho cremoso e homogêneo. Volte os medalhões para a frigideira e envolva-os no molho. Cozinhe por mais alguns minutos em fogo baixo para que os sabores se incorporem. Sirva em seguida.