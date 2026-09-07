Recordista e cotado para a Seleção: conheça a trajetória de João Fernando, o Paratletas acreano que brilha nos JUBs

João Fernando Fontenelle, Paratletas acreano de 26 anos, conquista três medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros e coloca o Acre no topo do paradesporto nacional

O Paratletas João Fernando Fontenelle, de 26 anos, alcançou um feito inédito para o paradesporto Universitários do Acre ao conquistar três medalhas durante a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizados em Goiânia, Goiás. O atleta faturou duas medalhas de ouro e uma de prata, consolidando seu nome como uma das principais promessas do esporte paralímpico brasileiro.

As conquistas de João Fernando incluem o primeiro lugar no arremesso de peso, com a marca de 12m86, e no lançamento de disco, com 42m57. A medalha de prata veio no lançamento do dardo, com 19m44. Segundo informações divulgadas pelo portal ge, o Paratletas celebrou o resultado como um marco para a visibilidade do paradesporto em seu estado.

Atualmente, o esportista segue focado em sua preparação para os próximos desafios da temporada, que incluem as Paralimpíadas Universitárias e o Campeonato Brasileiro. O objetivo de João Fernando é ganhar cada vez mais experiência para elevar o nível da modalidade e inspirar novas gerações de atletas no Brasil.

Da transição no basquete ao sucesso no paratletismo

Natural de Rio Branco, João Fernando é acadêmico de bacharelado em geografia na Universidade Federal do Acre (Ufac). Sua história com o esporte começou no basquete convencional, modalidade que chegou a disputar nos JUBs de 2024. A migração para o atletismo ocorreu após um convite de um amigo para conhecer o Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco, onde passou a treinar em 2025.

O desempenho do Paratletas, que pertence à classe F43, destinada a atletas com deficiência bilateral abaixo dos joelhos, tem sido notável desde o início. Antes do sucesso em Goiânia, ele já havia conquistado o topo do pódio no Meeting Paralímpico de Brasília e no Circuito de Atletismo Paralímpico, em São Paulo.

Recordes e o sonho da Seleção Brasileiro

João Fernando detém atualmente os recordes brasileiros da classe F43 nas provas de lançamento de disco, com 48m35, e no arremesso de peso, com 13m52. Sua performance técnica o coloca hoje como o número 1 no ranking nacional, o que justifica sua presença na lista de atletas cotados para integrar a Seleção Brasileiro na próxima temporada.

Inspirado pela Paratletas acreana Jerusa Geber, recordista em mundiais, João Fernando mantém os olhos fixos em um objetivo maior. O Paratletas trabalha com o foco voltado para a classificação nas Paralimpíadas de 2028, além de buscar uma vaga para representar o país no Mundial que será realizado já no próximo ano.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o Paratletas

Qual a classe Paralímpico de João Fernando Fontenelle? O atleta compete na classe F43, voltada para paratletas com deficiência bilateral abaixo dos joelhos.

Quais recordes brasileiros o atleta possui? João Fernando é o atual recordista brasileiro no lançamento de disco, com 48m35, e no arremesso de peso, com 13m52.

Em qual universidade João Fernando estuda? O Paratletas é estudante do curso de bacharelado em geografia na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Qual o próximo grande objetivo esportivo do acreano? Além de competir no Campeonato Brasileiro e nas Paralimpíadas Universitárias, ele busca uma vaga na Seleção Brasileiro e foca na classificação para as Paralimpíadas de 2028.

Como ele iniciou no paratletismo? Ele praticava basquete convencional e, em 2025, após um convite, conheceu o Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco, onde iniciou sua trajetória vitoriosa nas provas de campo.