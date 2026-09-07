Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Recordista e cotado para a Seleção: conheça a trajetória de João Fernando, o Paratletas acreano que brilha nos JUBs

  • Tempo de Leitura3 minutos

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

João Fernando Fontenelle, Paratletas acreano de 26 anos, conquista três medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros e coloca o Acre no topo do paradesporto nacional

O Paratletas João Fernando Fontenelle, de 26 anos, alcançou um feito inédito para o paradesporto Universitários do Acre ao conquistar três medalhas durante a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizados em Goiânia, Goiás. O atleta faturou duas medalhas de ouro e uma de prata, consolidando seu nome como uma das principais promessas do esporte paralímpico brasileiro.

As conquistas de João Fernando incluem o primeiro lugar no arremesso de peso, com a marca de 12m86, e no lançamento de disco, com 42m57. A medalha de prata veio no lançamento do dardo, com 19m44. Segundo informações divulgadas pelo portal ge, o Paratletas celebrou o resultado como um marco para a visibilidade do paradesporto em seu estado.

Atualmente, o esportista segue focado em sua preparação para os próximos desafios da temporada, que incluem as Paralimpíadas Universitárias e o Campeonato Brasileiro. O objetivo de João Fernando é ganhar cada vez mais experiência para elevar o nível da modalidade e inspirar novas gerações de atletas no Brasil.

Da transição no basquete ao sucesso no paratletismo

Natural de Rio Branco, João Fernando é acadêmico de bacharelado em geografia na Universidade Federal do Acre (Ufac). Sua história com o esporte começou no basquete convencional, modalidade que chegou a disputar nos JUBs de 2024. A migração para o atletismo ocorreu após um convite de um amigo para conhecer o Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco, onde passou a treinar em 2025.

O desempenho do Paratletas, que pertence à classe F43, destinada a atletas com deficiência bilateral abaixo dos joelhos, tem sido notável desde o início. Antes do sucesso em Goiânia, ele já havia conquistado o topo do pódio no Meeting Paralímpico de Brasília e no Circuito de Atletismo Paralímpico, em São Paulo.

Recordes e o sonho da Seleção Brasileiro

João Fernando detém atualmente os recordes brasileiros da classe F43 nas provas de lançamento de disco, com 48m35, e no arremesso de peso, com 13m52. Sua performance técnica o coloca hoje como o número 1 no ranking nacional, o que justifica sua presença na lista de atletas cotados para integrar a Seleção Brasileiro na próxima temporada.

Inspirado pela Paratletas acreana Jerusa Geber, recordista em mundiais, João Fernando mantém os olhos fixos em um objetivo maior. O Paratletas trabalha com o foco voltado para a classificação nas Paralimpíadas de 2028, além de buscar uma vaga para representar o país no Mundial que será realizado já no próximo ano.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o Paratletas

Qual a classe Paralímpico de João Fernando Fontenelle? O atleta compete na classe F43, voltada para paratletas com deficiência bilateral abaixo dos joelhos.

Quais recordes brasileiros o atleta possui? João Fernando é o atual recordista brasileiro no lançamento de disco, com 48m35, e no arremesso de peso, com 13m52.

Em qual universidade João Fernando estuda? O Paratletas é estudante do curso de bacharelado em geografia na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Qual o próximo grande objetivo esportivo do acreano? Além de competir no Campeonato Brasileiro e nas Paralimpíadas Universitárias, ele busca uma vaga na Seleção Brasileiro e foca na classificação para as Paralimpíadas de 2028.

Como ele iniciou no paratletismo? Ele praticava basquete convencional e, em 2025, após um convite, conheceu o Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco, onde iniciou sua trajetória vitoriosa nas provas de campo.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39023

Posts relacionados