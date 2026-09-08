Homem é preso após assassinar companheira a facadas na frente da filha de 4 anos em Itapoã

O caso de feminicídio em Itapoã, no Distrito Federal, terminou com a prisão do principal suspeito, um homem de 44 anos, acusado de matar a companheira, Flávia Gomes da Silva, de 35 anos, na última segunda-feira.

O crime, que está sendo investigado como feminicídio, ocorreu de forma brutal na frente da filha do casal, uma criança de apenas 4 anos. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o homem foi detido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta terça-feira (8).

A violência contra a mulher ocorreu enquanto a vítima retornava de um mercado acompanhada da criança. O suspeito teria abordado Flávia na rua, iniciando uma série de agressões com golpes de faca antes de ordenar que a menina corresse do local, deixando o corpo da vítima para trás.

Dinâmica do crime e o histórico do casal

Relatos de testemunhas indicam que o casal, que mantinha um relacionamento desde 2017, havia discutido momentos antes do assassinato. Pessoas próximas à vítima relataram que a união era marcada por conflitos constantes, o que culminou na tragédia presenciada pela filha pequena.

Em depoimento prestado às autoridades, o suspeito confessou o crime. Ele afirmou que utilizou uma faca de pesca que estava dentro de seu veículo para cometer o ato, alegando que o ataque ocorreu durante o calor de uma discussão com a companheira.

Ação da polícia e prisão do suspeito

Após o crime, a 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá iniciou buscas intensas pelo homem. Embora o advogado de defesa tenha tentado acompanhá-lo até a delegacia para uma apresentação espontânea, a equipe Polícia foi mais rápida e localizou o suspeito nas proximidades da unidade Polícia por volta das 7h.

O homem permanece preso e segue à disposição da Justiça para responder pelo crime.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem era a vítima e qual sua idade?

A vítima era Flávia Gomes da Silva, de 35 anos.

Onde o crime aconteceu?

O assassinato ocorreu em Itapoã, no Distrito Federal, na noite de segunda-feira.

Qual foi a arma utilizada no feminicídio?

Segundo o suspeito, ele utilizou uma faca que costumava usar para atividades de pesca.

A criança presenciou o crime?

Sim, a filha do casal, de 4 anos, estava presente no momento do ataque, tendo sido orientada pelo suspeito a correr logo após as agressões.

Qual a situação atual do suspeito?

O homem foi preso pela Polícia Civil na manhã de terça-feira e permanece detido à disposição da Justiça.