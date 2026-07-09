⚠️ Por questões legais e em respeito à legislação brasileira, as imagens divulgadas foram desfocadas, visando preservar os direitos individuais e evitar qualquer prejulgamento. A divulgação teve como objetivo alertar a comunidade e informar os comerciantes sobre o ocorrido, cabendo às autoridades competentes a investigação dos fatos e a adoção das medidas legais cabíveis.

👉 A empresa Casa Limpa Armazém, localizada na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, em Ubiratã, foi alvo de um furto por volta das 13h45 desta segunda-feira (15).

Imagens do sistema de monitoramento registraram a ação do suspeito, que teria subtraído dinheiro do caixa do estabelecimento.

A orientação é para que empresários e funcionários do comércio redobrem a atenção e, caso alguém reconheça o homem das imagens ou tenha informações que possam ajudar na identificação, comunique imediatamente a Polícia Militar.

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