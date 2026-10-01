Projeto de lei quer criminalizar venda e uso de linha com cerol em todo o Brasil para evitar mortes

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pretende transformar em crime federal a fabricação, venda, transporte e o uso de linha de pipa com material cortante, popularmente conhecida como cerol. A medida busca preencher uma lacuna na legislação brasileira, que atualmente trata esses episódios de forma genérica.
Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, a proposta sugere penas que variam de acordo com a gravidade das consequências causadas pelo uso do material. O objetivo principal é garantir maior segurança à população e evitar acidentes fatais que, infelizmente, ainda ocorrem com frequência no país.
Abaixo, detalhamos como a nova legislação pretende punir quem insiste em utilizar esses itens, considerados armas cortantes camufladas, em espaços públicos.
O texto do Projeto de Lei 3129/26 estabelece que o uso ou venda de linha com cerol pode resultar em pena de detenção de 1 a 3 anos, além de multa. Caso o uso da linha resulte em lesão grave, a punição aumenta para reclusão de 2 a 5 anos.
Em situações mais trágicas, onde a conduta resultar em morte, a pena prevista varia de 4 a 12 anos de reclusão. Além disso, a proposta eleva a punição em 1/3 se um adulto estiver utilizando a linha acompanhado de uma criança ou adolescente.
A iniciativa também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para criminalizar a venda ou entrega de linha com cerol a menores de 18 anos. Para esses casos, a pena estipulada é de detenção de 2 a 4 anos, somada ao pagamento de multa.
Caso um menor seja flagrado utilizando o material, os responsáveis legais serão obrigados a matricular o jovem em um curso de conscientização sobre os riscos. Além disso, os responsáveis deverão arcar com indenizações para cobrir danos causados a eventuais vítimas.
O autor do projeto, Deputados Pedro Aihara, ressalta que a ausência de uma lei federal específica dificulta a punição severa, fazendo com que os responsáveis sejam enquadrados apenas em delitos comuns. O parlamentar citou o caso do jovem Patrick Santos, de 18 anos, que faleceu após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol em Campinas, em 2026.
Vale lembrar que, em 2024, a Câmara chegou a aprovar uma proposta similar, que ainda aguarda análise no Senado. O novo texto seguirá agora para as comissões temáticas da Casa, como a de Constituição e Justiça, antes de ser votado pelo Plenário.
Qual a pena prevista para quem causa morte com linha de cerol? A proposta prevê pena de reclusão de 4 a 12 anos para casos que resultem em morte.
O projeto proíbe empinar pipa? Não, o autor afirma que o foco é extirpar o uso de materiais cortantes, sem impedir a prática recreativa de soltar pipas.
O que acontece se um menor for flagrado com cerol? Os responsáveis deverão matricular o menor em curso de conscientização e pagar indenizações por danos causados.
A proposta já é lei? Não, o projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para entrar em vigor.
Por que essa lei é necessária? Segundo o autor, a falta de uma lei federal específica impede o enquadramento adequado dos responsáveis, tratando o caso apenas como crimes genéricos.