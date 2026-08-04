Resultado Lotofácil – 03-08-2026

Resultado da Lotofácil concurso 3752

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil concurso 3752

Dezenas sorteadas:

02 – 03 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 24

Data do sorteio: 03/08/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

14 acertos — Ganhadores: 151 — Prêmio: R$ 2.619,52

13 acertos — Ganhadores: 5.334 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 73.869 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 453.713 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 19.966.919,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3753.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 5.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

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