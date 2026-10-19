Jovem de 25 anos é preso em Colombo após série de assaltos violentos a comércios registrados por Câmera de segurança

Polícia Civil prende jovem suspeito de realizar sequência de assaltos a estabelecimentos comerciais em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) efetuou, nesta segunda-feira (19), a prisão de um jovem de 25 anos suspeito de ser o autor de diversos assaltos contra estabelecimentos comerciais em Colombo. A ação Polícia foi o desfecho de investigações que buscavam identificar o responsável por uma série de crimes que vinham causando insegurança no município.

De acordo com as informações divulgadas pelo portal Banda B, o suspeito foi localizado pelos agentes da 5ª Delegacia Regional de Polícia de Colombo após um trabalho de monitoramento e buscas na região. O indivíduo, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à delegacia local para os procedimentos legais cabíveis.

As autoridades policiais confirmaram que o detido permanece à disposição do Poder Judiciário. A prisão representa um avanço significativo nas apurações sobre os roubos que vinham ocorrendo na cidade, focados principalmente no setor varejista da região.

Modus operandi e uso de violência

Segundo a investigação da PCPR, os alvos mais recentes do suspeito incluíam uma panificadora e uma farmácia situadas no município. O homem agia de forma agressiva para render as vítimas, utilizando ameaças verbais e o emprego de uma faca para garantir que os funcionários não reagissem durante a ação criminosa.

Flagrante capturado por Câmera

Um dos momentos dos crimes foi registrado por um sistema de câmera de segurança. Nas imagens, é possível observar o suspeito entrando no estabelecimento comercial como um cliente comum. Ele chega a pedir um lanche e um refrigerante, mas, no momento de realizar o pagamento, anuncia o assalto de forma intimidadora.

Investigações continuam

Após a prisão, a Polícia Civil reforçou que o suspeito agia com violência para render as pessoas presentes nos locais.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual a idade do suspeito preso pela polícia em Colombo?

O suspeito detido pela Polícia Civil possui 25 anos de idade.

Quais tipos de estabelecimentos foram alvos dos assaltos?

De acordo com a polícia, os roubos mais recentes tiveram como alvos uma panificadora e uma farmácia.

Como o suspeito intimidava as vítimas durante os crimes?

O homem utilizava ameaças verbais e o uso de uma faca para render funcionários e clientes dos comércios.

Quem realizou a prisão do jovem suspeito?

A prisão foi efetuada por policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia de Colombo.

Qual a situação atual do suspeito?

Ele foi levado à Delegacia de Colombo e permanece detido, à disposição do Poder Judiciário.