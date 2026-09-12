Família procura idosa desaparecida em Campo Mourão; suspeito foi preso após transferência de cerca de R$ 80 mil

Isabel Brilhador, 65, está desaparecida desde 5 de setembro; Anderson do Nascimento Silva, 31, foi detido e a defesa nega participação.

Familiares de Isabel Brilhador, de 65 anos, buscam a idosa que está desaparecida desde 5 de setembro em Campo Mourão, no centro‑oeste do Paraná. A Polícia Civil do Paraná (PC‑PR) informou que um homem foi preso por suspeita de envolvimento no caso.

Prisão e evidências

Segundo a PC‑PR, Anderson do Nascimento Silva, de 31 anos, foi preso na quinta‑feira (10). Na semana do desaparecimento, foi identificada uma transferência via Pix de aproximadamente R$ 80 mil da conta da idosa para a conta do suspeito. A corporação afirmou que ele foi ouvido e apresentou contradições no interrogatório.

O que a família relatou

Ao g1, Valéria Brilhador, filha de Isabel, disse que a família estranhou mensagens enviadas pelo celular da mãe afirmando que ela estaria doente e que iria viajar pelo estado. Após tentativas de contato sem sucesso, parentes entraram no imóvel com a ajuda de um chaveiro e encontraram, em cima da cama, roupas que seriam para uma viagem a Curitiba.

Posição da defesa

A defesa de Anderson divulgou nota informando que ele “nega, de forma firme e categórica, qualquer participação nos fatos investigados” e que prestará esclarecimentos às autoridades. No texto, a defesa afirma ainda que o caso está em fase de investigação e que a prisão decretada possui natureza temporária, sendo impugnada por meio de recurso por enteder que não há fundamentos suficientes para manter a medida.

Até o momento, a localização de Isabel não foi divulgada pelas autoridades.