Querétaro x Tigres: Análise, Palpite, Onde Assistir, Estatística

Querétaro x Tigres: situação no campeonato

O Querétaro chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Pachuca fora de casa na última rodada. O resultado positivo deu confiança ao grupo para tentar engrenar uma sequência de vitórias no início do Apertura da Liga MX.

O Tigres tenta reencontrar o caminho dos três pontos. A equipe vem de um empate movimentado por 2 a 2 contra o Atlético San Luis em casa e de uma derrota por 3 a 1 para o Tijuana, precisando vencer fora de casa para não deixar os líderes da competição se dourarem na tabela.

Querétaro x Tigres: quem é o favorito?

As probabilidades matemáticas apontam o Tigres como favorito para a partida. O time visitante soma 47.7% de chances de vitória, contra 25.1% do Querétaro e 27.2% para o empate.

Apesar de o Tigres carregar a maior fatia do favoritismo pelo peso do seu elenco, o confronto é mais parelho do que parece. A soma das probabilidades de empate e vitória do Querétaro passa dos 52%, reforçando que a baixa média de gols do Tigres como visitante (0.40) dá ao mandante reais condições de somar pontos no confronto.

Querétaro x Tigres: prováveis titulares

O técnico Estebán González deve colocar o Querétaro no esquema 4-2-3-1, apostando em transições rápidas e nas finalizações de média distância. Sem desfalques confirmados, a equipe provável conta com:

Querétaro: Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlo Adriano García, Santiago Homenchenko; Enzo Giménez, Mateo Coronel, Paulo Victor; Ali Ávila.

O Tigres, sob o comando de Guido Pizarro, deve espelhar a formação no 4-2-3-1, buscando ter o controle da posse no meio-campo. Sem baixas relatadas, a provável escalação tem:

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesus Garza, Joaquim, Rômulo Zwarg, Vladimir Loroña; César Araújo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez; Ozziel Herrera.

Querétaro x Tigres: palpite estatístico

O desenho tático da partida mostra um espelhamento no 4-2-3-1, o que tende a truncar o jogo no setor de meio-campo. O Tigres deve reter mais a bola (média superior a 52%), mas precisará de muita paciência para furar a defesa do Querétaro, que cedeu apenas 0.80 gols por jogo no seu retrospecto recente geral.

O Querétaro deve se sentir confortável atuando de forma reativa. Como o time da casa gera mais de 16 finalizações por jogo em média e vem de uma boa sequência em seu estádio (80% de invencibilidade), o palpite estatístico indica um duelo disputado no detalhe, com tendência a um placar contido devido à baixa produtividade do Tigres longe de seus domínios.

Querétaro x Tigres: onde assistir

Para você que pretende acompanhar a partida, fique atento: Querétaro x Tigres contará com transmissão oficial confirmada pela Prime Video. A bola rola às 20h.

Ficha de Jogo