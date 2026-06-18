Questões tratam do crime de abuso sexual contra criança e adolescente

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As perguntas desta edição do MP Responde tratam do crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Quem esclarece as dúvidas é a Promotora de Justiça Luiza Helena Nickel Ferreira Lima, do Ministério Público do Paraná. Confira:
Acho que uma sobrinha está sendo abusada sexualmente. Que sinais uma vítima desse crime costuma apresentar?
Desconfio que uma criança do bairro sofre abuso sexual. O que eu devo fazer?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com até um minuto e meio de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos.
Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou nossas redes sociais, no perfil @mpparana.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.
Edições anteriores:
– Gostaria de adotar uma criança. Quais são as condições necessárias para uma pessoa poder adotar?
– Aonde eu devo ir para manifestar meu interesse em adotar uma criança e iniciar o processo de adoção?
– Sempre passo por um cruzamento e vejo crianças vendendo doces, faça chuva ou faça sol. O que posso fazer para ajudar?
– Para pedir ajuda em caso de violação de direitos da criança, devo procurar o Ministério Público ou o Conselho Tutelar?
– Frequento estádios de futebol e vejo muitas pessoas fumando lá dentro. Isso não é proibido? O que eu posso fazer para denunciar?
– Fui em jogos de futebol num estádio e vi que alguns setores ficam superlotados, com aparente risco para o público, especialmente se for preciso evacuar rapidamente. Quem deve controlar isso?
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See more: The Global Track