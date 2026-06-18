River tomó decisión con Kevin Castaño en pleno Mundial: comunicado oficial

Mucho se ha hablado del futuro de Kevin Castaño en River Plate por la poca regularidad que ha tenido a lo largo de la temporada. Aunque inició de buena manera en los primeros partidos y había recibido la confianza por parte de los aficionados, poco a poco ese idilio de la hinchada para con el jugador se diluyó.

Sus presentaciones no fueron las mejores y fue más un jugador relegado al banquillo de suplentes que disponible para Marcelo Gallardo o para Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Antes del Mundial se dijo que el mediocampista podía dejar el club y entre los interesados ya había ofertas oficiales por parte de equipos saudíes.

De hecho, desde Arabia Saudita estaban dispuestos a pagar el mismo valor que pagó River Plate o doblarlo. Sin duda alguna, sería provechoso para la institución, pero decidieron mantenerlo. Ahora con Mundial, las cosas pueden cambiar bastante con el futuro de Kevin Castaño.

RIVER CONFIRMÓ QUÉ PASARÁ CON EL FUTURO DE KEVIN CASTAÑO TRAS EL MUNDIAL

En un mediocampo que ya tiene dueño en la Selección Colombia con las figuras de Jefferson Lerma, Richard Ríos y Gustavo Puerta, Kevin Castaño también aparece un poco relegado. Sumar regularidad y dejar buenas sensaciones en cancha sería determinante para que el valor en el mercado de Castaño aumente y para abrir mercado en otras ligas.

Sin embargo, todo parece indicar que la decisión que tomará River Plate es la de mantener al jugador colombiano que ha sido muy discutido por la afición y de poca regularidad en cancha. Su contrato va hasta diciembre de 2028, y no tendrían pretensiones de venderlo o de dejarlo salir.

Por medio de un comunicado, River Plate notificó que iniciarán pretemporada en Alicante, España el 20 de junio. Por deberes con la Selección Colombia, Kevin Castaño no podrá estar en esa pretemporada, pero dejaron claro que seguirán contando con el antioqueño.

En el comunicado informaron que, “una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso de que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente”.

Bajo ese panorama, todo parece indicar que el colombiano seguirá en la institución, y le respetarán su contrato que termina en diciembre de 2028. El ex Cruz Azul y Krasnodar costó 20 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más costoso de la historia de River Plate.

¿QUÉ PASARÁ CON JUAN FERNANDO QUINTERO?

En los últimos meses, el nombre de Juan Fernando Quintero también ha dado de qué hablar en River Plate. El representante, Rodrigo Riep afirmó que esperaba que Juan Fernando consiguiera un lugar en donde esté feliz y eso aumentó las dudas con su continuidad en la institución.

Con eso en mente, crecieron los rumores de una salida a la MLS con el Portland Timbers que era el principal club que desea tener al antioqueño. Eduardo Coudet dejó claro que no ha habido ninguna información de un adiós del ‘10’ y que es con el jugador con el que más habla para asegurar que no hay ninguna mala relación entre ellos.

En ese orden de ideas, todo parece indicar que el paso a seguir para Juan Fernando Quintero será definir su futuro cuando llegue a Argentina. En el comunicado de River Plate no hay ninguna información sobre el futuro del volante antioqueño.