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Rebeca Andrade voltou às competições no Pan de ginástica artística no Rio

Rebeca Andrade vai à final do Pan de ginástica em retorno às competições: ‘Orgulhosa’

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Rebeca Andrade voltou às competições no Pan de ginástica artística no Rio
Rebeca Andrade voltou às competições no Pan de ginástica artística no Rio Imagem: Ricardo Bufolin/Panamerica Press

Tarde de estrela

Rebeca foi ovacionada pelo público logo que entrou na área de competição. Ela integra a seleção ao lado de Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Julia Soares, Sophia Weisberg e Thais Fidelis.

A atleta competiu apenas no salto. Ela alcançou média de 14,349 — 14,533 no primeiro salto e 14,166.

Estou muito feliz, muito orgulhosa pelos resultados que apresentei. Eu sou uma atleta que não treina muito, todos os dias, quando o aparelho tem muito impacto. A chegada mexe muito com as partes inferiores do meu corpo, é um cuidado que temos de ter. Mas cheguei aqui e estava confiante. Pedia para todo mundo que eu conheço orar por mim, para Deus me proteger, eu orei muito e ele me protegeu, e consegui entregar. Estou, realmente, muito orgulhosa e feliz de estar de volta.
Rebeca Andrade

Rebeca Andrade volta à arena no domingo, quando ocorrem as finais por aparelhos na categoria adulta a partir das 9h30.

A equipe feminina conquistou a medalha de prata por equipes. Os Estados Unidos somaram 161,628, enquanto o Brasil alcançou 157,796 e o Canadá ficou com 156,997



Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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