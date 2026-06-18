Rebeca Andrade vai à final do Pan de ginástica em retorno às competições: ‘Orgulhosa’

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Rebeca foi ovacionada pelo público logo que entrou na área de competição. Ela integra a seleção ao lado de Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Julia Soares, Sophia Weisberg e Thais Fidelis.
A atleta competiu apenas no salto. Ela alcançou média de 14,349 — 14,533 no primeiro salto e 14,166.
Estou muito feliz, muito orgulhosa pelos resultados que apresentei. Eu sou uma atleta que não treina muito, todos os dias, quando o aparelho tem muito impacto. A chegada mexe muito com as partes inferiores do meu corpo, é um cuidado que temos de ter. Mas cheguei aqui e estava confiante. Pedia para todo mundo que eu conheço orar por mim, para Deus me proteger, eu orei muito e ele me protegeu, e consegui entregar. Estou, realmente, muito orgulhosa e feliz de estar de volta.
Rebeca Andrade
Rebeca Andrade volta à arena no domingo, quando ocorrem as finais por aparelhos na categoria adulta a partir das 9h30.
A equipe feminina conquistou a medalha de prata por equipes. Os Estados Unidos somaram 161,628, enquanto o Brasil alcançou 157,796 e o Canadá ficou com 156,997
Fonte do Artigo
See more: The Global Track