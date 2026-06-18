Trio é detido em flagrante por furto a residência e receptação em Boa Vista

Na noite desta quarta-feira (17), três homens foram detidos pela equipe Rotam da Polícia Militar em Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná. Dois deles são suspeitos de furto a uma residência e o terceiro por receptação. As prisões aconteceram na Rua Arlindo Rosa, há poucas quadras de distância do endereço onde ocorreu o furto.

De acordo com informações acessadas pela CGN, os detidos têm 51, 32 e 31 anos de idade e foram detidos enquanto negociavam ferramentas. O homem de 51 anos já estava de posse de uma das ferramentas e estava comprando as demais quando ocorreu a abordagem policial.

Durante a ação, a polícia conseguiu recuperar três ferramentas que haviam sido furtadas: uma motosserra, uma lixadeira e uma serra circular. Os objetos foram apreendidos e devem ser devolvidos ao proprietário.

Os detidos e as ferramentas foram encaminhados para a 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, onde serão tomadas as medidas cabíveis.