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Resultado da Quina — concurso 7092
Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
23 – 30 – 47 – 70 – 80
Data do sorteio: 14/08/2026.
Arrecadação: R$ 8.813.877,00.
O próximo concurso será o 7093.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 6.600.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.