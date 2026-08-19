Resultado do Dia de Sorte — concurso 1275

Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado do Dia de Sorte — concurso 1275

Dezenas sorteadas:

05 – 10 – 21 – 23 – 25 – 29 – 30

Data do sorteio: 18/08/2026.

Premiação do Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 792.939,02

6 acertos — Ganhadores: 25 — Prêmio: R$ 3.406,48

5 acertos — Ganhadores: 1.347 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 15.677 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 40.946 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 1.415.752,50.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1276.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 100.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Mês da Sorte: Julho.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.