Resultado da Quina — concurso 7095

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7095

Dezenas sorteadas:

06 – 17 – 19 – 39 – 72

Data do sorteio: 18/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 41 — Prêmio: R$ 11.372,36

3 acertos — Ganhadores: 4.265 — Prêmio: R$ 104,11

2 acertos — Ganhadores: 109.567 — Prêmio: R$ 4,05

Arrecadação: R$ 10.140.753,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7096.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 13.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.