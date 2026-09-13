Rússia atinge trem em Yahodyn, perto da Polônia, pouco depois de passagem de Boris Johnson

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Um drone russo atingiu um trem na estação de Yahodyn, perto da fronteira entre Ucrânia e Polônia, pouco depois de o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson e assessores europeus terem passado pela mesma linha em outro trem, informou a BBC em 13 de setembro de 2026.
Não houve vítimas, segundo autoridades ucranianas: o impacto atingiu a locomotiva e todos os passageiros haviam sido evacuados, afirmou a empresa estatal de ferrovias Ukrzaliznytsia.
De acordo com a Ukrzaliznytsia, o trem atingido saiu da estação mais cedo que o previsto devido a mudanças de horário por causa de ameaças de ataques russos. A empresa afirmou que uma ordem de evacuação foi dada “apenas 15 minutos” antes do ataque, que teria sido realizado por um drone a jato.
Na Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência para tratar do incidente e disse que a escalada russa está se aproximando da fronteira polonesa, informou a BBC.
O ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt, que também participou da conferência em Kiev, disse à BBC que passageiros de seu trem receberam ordem de preparar evacuação antes de poderem prosseguir viagem; o trem de Bildt chegou em segurança à estação fronteiriça polonesa de Dorohusk. Há relatos de que Bildt e Johnson teriam estado no mesmo trem, mas Johnson não confirmou essa informação, conforme a BBC.
A reportagem da BBC cita uma sequência recente de ataques russos a trens, depósitos ferroviários, postos de combustíveis e pontos de fronteira na Ucrânia. Entre incidentes recentes mencionados pela BBC estão ataques que mataram pessoas em uma passagem de fronteira com a Moldávia, a morte de uma condutora em um ataque a um trem de passageiros no sul da Ucrânia e a morte de funcionários da Ukrzaliznytsia após um depósito ser atingido em Kiev.
As informações desta matéria foram compiladas a partir da reportagem de Jaroslav Lukiv para a BBC, publicada em 13 de setembro de 2026.