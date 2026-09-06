São Paulo ganha reforços importantes: Lucca e Victor Sá treinam e miram duelo decisivo contra o Boca Juniors na Sul-Americana

O São Paulo iniciou a preparação intensa para o confronto contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, com novidades no elenco.

Após a vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão 2026, o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT. Conforme informação divulgada pelo ge, o técnico Dorival Júnior recebeu o retorno dos atacantes Lucca e Victor Sá nas atividades de campo realizadas na manhã deste domingo.

A presença da dupla traz um fôlego novo para o grupo que se prepara para a viagem à Argentina. A equipe busca manter o bom momento na temporada para o duelo que promete ser um dos mais desafiadores do ano para o clube paulista.

Confira a seguir os detalhes sobre a recuperação dos atletas e a preparação do São Paulo para o confronto decisivo que acontece em La Bombonera nesta terça-feira.

Retornos e transição física no elenco

O atacante Victor Sá, que já vinha trabalhando com o grupo, deu um passo importante ao realizar toda a atividade comandada por Dorival Júnior, deixando para trás o complemento de fisioterapia. Já o jovem Lucca, que se recupera de uma fratura na mandíbula decorrente de um acidente de carro, participou de sua primeira atividade sem restrições.

Apesar do avanço, o clube trata a situação com cautela, indicando que Lucca ainda está em processo de transição física e, por isso, não está liberado para entrar em campo. A comissão técnica avalia diariamente a evolução de ambos os jogadores para definir as opções disponíveis para o próximo compromisso internacional.

Preparação tática e regeneração

Enquanto os atletas que iniciaram o jogo contra o Atlético-MG cumpriram um cronograma de recuperação focado em exercícios de bicicleta, força, hidroterapia e crioterapia, o restante do elenco foi a campo. Dorival Júnior aproveitou o treino para comandar exercícios de posse de bola, reação pós-perda e pressão alta.

O treinamento também contou com um jogo reduzido de 11 contra 11, integrando jogadores das categorias de base para completar a atividade. O objetivo é garantir que todo o elenco esteja alinhado com a intensidade exigida para encarar o Boca Juniors no ambiente hostil da Argentina.

Logística da viagem e foco na Sul-Americana

O São Paulo realiza o último treino em solo Brasileirão na manhã desta segunda-feira antes de embarcar para a Argentina. A delegação tricolor viaja durante a tarde com foco total na partida de terça-feira, que tem início marcado para as 21h30 em La Bombonera.

O clima no clube é de mobilização total, com o técnico Dorival Júnior reforçando que o time precisa de todas as suas forças para buscar um resultado positivo fora de casa. O elenco busca repetir a consistência demonstrada na última rodada do campeonato nacional para superar o desafio Sul-Americana.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Lucca já está liberado para jogar contra o Boca Juniors?

Não. Embora tenha treinado sem restrições, o atleta segue em processo de transição física após fraturar a mandíbula.

2. Como foi a atividade de Victor Sá no treino?

O jogador realizou a atividade completa com o restante do grupo, encerrando o período de complemento com a fisioterapia.

3. Onde será disputado o próximo jogo do São Paulo?

A partida será realizada na Argentina, no estádio La Bombonera, contra o Boca Juniors.

4. Qual o horário da partida contra o Boca?

O confronto pelas quartas de final da Copa Sul-Americana está agendado para terça-feira, às 21h30.

5. Como se prepararam os titulares após o jogo contra o Atlético-MG?

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo interno no CT, incluindo sessões de musculação, hidroterapia e crioterapia.