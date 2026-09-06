Paraná sob alerta amarelo do Inmet: queda de temperatura e mínimas previstas entre 3°C e 5°C

Alerta vale de 6 ao meio-dia de 7 de setembro; Inmet estima queda de 3°C a 5°C. Simepar aponta mínimas de 1,9°C no Sul e tardes frias na RMC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para queda de temperatura no Paraná, válido desde domingo (6) até as 12h de segunda-feira (7), data do feriado de Independência do Brasil.

Segundo o Inmet, as temperaturas devem cair entre 3°C e 5°C, condição que pode Representa leve risco à saúde, conforme a classificação do próprio órgão.

Como ficou o domingo e onde fez mais frio

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simpear) registrou clima instável no domingo, com chuvas isoladas na metade norte do estado e nos Campos Gerais.

O frio se destacou no Sul do estado: segundo o Simepar, General Carneiro teve 1,9°C e Palmas 2,3°C nas primeiras horas da manhã — as menores mínimas registradas até o momento.

Previsão para o feriado (7 de setembro)

De acordo com o Simepar, a segunda-feira será marcada por frio em várias regiões. As mínimas devem ficar próximas de 5°C em cidades do Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). No Norte do estado, os valores previstos ficam em torno de 10°C.

Na RMC, o frio deve persistir durante a tarde, com máximas estimadas abaixo de 15°C. No Litoral, as máximas previstas ficam abaixo de 20°C.

Classificação dos Alerta do Inmet

Alerta amarelo: situação Meteorologia potencialmente perigosa; requer cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos.

Alerta laranja : situação perigosa; orientação para manter vigilância e seguir conselhos das autoridades.

: situação perigosa; orientação para manter vigilância e seguir conselhos das autoridades. Alerta vermelho: grande perigo por fenômenos de intensidade excepcional, com probabilidade de danos e acidentes; demanda atenção e preparação para medidas de emergência.

Fonte: G1, com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Simpear e do Simepar.