Sergio Moro realiza carreatas em seis municípios da Região Metropolitana de Curitiba

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Sergio Moro (PL), candidato ao governo do Paraná, realiza nesta quinta-feira (17) uma série de carreatas em seis cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com atividades previstas até o fim da tarde, segundo o G1.
De acordo com a cobertura do G1, a agenda oficial divulgada prevê os seguintes pontos de concentração e saída:
Segundo o G1, a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto em todo o país, data a partir da qual candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgação em rádio, TV e internet, conforme as regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro.
O G1 também informa que, no Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.