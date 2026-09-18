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Sergio Moro realiza carreatas em seis municípios da Região Metropolitana de Curitiba

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Candidato ao governo pelo PL percorre Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais nesta quinta (17)

Sergio Moro (PL), candidato ao governo do Paraná, realiza nesta quinta-feira (17) uma série de carreatas em seis cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com atividades previstas até o fim da tarde, segundo o G1.

Trajeto e horários

De acordo com a cobertura do G1, a agenda oficial divulgada prevê os seguintes pontos de concentração e saída:

  • 10h — Piraquara: Avenida Betonex;
  • em seguida — Quatro Barras: saída na Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto;
  • 12h15 — Campina Grande do Sul: Rua Pedro Dalpra Filho;
  • 14h — Colombo: Avenida Marginal José de Anchieta (saída da carreata);
  • 16h — Pinhais: Avenida Maringá;
  • 17h30 — São José dos Pinhais: encerramento da carreata.

Contexto eleitoral

Segundo o G1, a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto em todo o país, data a partir da qual candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgação em rádio, TV e internet, conforme as regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro.

O G1 também informa que, no Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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