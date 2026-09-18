Patrícia Abravanel surge sem aliança no SBT e alimenta rumores sobre casamento

Ausência da aliança no camarim, seguida de retorno da joia durante gravação, e relatos de distanciamento do casal, segundo CGN e portal LeoDias

Uma aparição sem aliança por parte de Patrícia Abravanel no camarim do SBT chamou atenção e gerou especulações sobre o estado do casamento com Fábio Faria, informa matéria Publicado pelo CGN.

O próprio artigo do CGN, com base em apuração do portal LeoDias, relata que a apresentadora voltou a usar a aliança durante a gravação, mas o episódio reacendeu questionamentos sobre um período de distanciamento entre o casal.

O episódio da aliança

segundo CGN veiculado pelo CGN, Patrícia foi vista sem a aliança no camarim da emissora e reapareceu com a joia durante a gravação do programa. O detalhe motivou atenção nos bastidores e repercussão em veículos de entretenimento, conforme a reportagem.

Relato sobre a relação do casal

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias e repercutidas pelo CGN, Patrícia Abravanel e Fábio Faria não estariam separados oficialmente, mas viveriam um período de distanciamento. A publicação aponta que o desgaste teria se intensificado após o vazamento de conversas privadas entre o ex-ministro Fábio Faria e o banqueiro Daniel Vorcaro.

O LeoDias também informou que, na ocasião considerada inicial da crise, em janeiro, Fábio teria reunido Patrícia e familiares para avisar sobre a possibilidade de exposição de diálogos Pessoas. Pessoas próximas teriam descrito a relação como marcada por altos e baixos.

Rotina e posicionamento público

Segundo as informações levantadas pelo LeoDias e citadas pelo CGN, Fábio Faria estaria em Curitiba com um dos filhos, enquanto Patrícia seguia em São Paulo com compromissos no SBT. A matéria acrescenta que a apresentadora teria adiantado gravações para tentar organizar um período de aproximadamente 40 dias fora do Brasil com o marido e a família.

Até o momento, nem Patrícia Abravanel nem Fábio Faria comentaram publicamente as especulações, conforme registra o CGN.