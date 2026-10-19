Cuiabá visita o Londrina na Série B com objetivo de reduzir distância para o G6 e manter vivo o sonho do acesso

O Cuiabá entra em campo nesta terça-feira, às 19h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, visando somar três pontos fundamentais para seguir na disputa pela elite.

O Cuiabá encara o Londrina pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em um confronto decisivo para as pretensões da equipe mato-grossense na competição. Atualmente na 11ª colocação, com 47 pontos, o time busca aproveitar a oportunidade para diminuir a distância em relação ao G6.

Conforme informação divulgada pelo ge, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Barros precisa superar o momento de instabilidade após a derrota por 1 a 0 para o Avaí na rodada anterior. O objetivo é reduzir a diferença de sete pontos que hoje separa o Dourado do Atlético-GO, atual sexto colocado e primeiro time dentro da zona de acesso.

Uma vitória fora de casa é considerada vital para o Cuiabá, que ainda possui chances matemáticas de buscar o acesso à Série A.

Cenário do adversário e histórico recente

Do outro lado, o Londrina vive uma situação delicada na Série B. Ocupando a 18ª posição com 29 pontos, a equipe paranaense atravessa um jejum de cinco partidas sem vencer, registrando quatro derrotas e um empate. Na rodada passada, o Londrina empatou por 2 a 2 com o Athletic-MG.

O histórico de confrontos entre as duas equipes aponta um equilíbrio favorável ao time paranaense. Em três jogos oficiais disputados, o Londrina venceu duas vezes e houve um empate. No duelo mais recente, realizado na Arena Pantanal, o placar terminou igualado em 2 a 2, com gols de Bruno Santos para os visitantes e Vinícius Peixoto para o Dourado.

Sequência final na Série B

Após o compromisso contra o Londrina, o Cuiabá terá uma reta final intensa na competição. O calendário prevê mais quatro jogos até o encerramento da temporada, incluindo um confronto direto contra o Atlético-GO no dia 14 de novembro, que pode ser determinante para o desfecho da disputa pelo G6.

Além do embate contra o Atlético-GO, o Cuiabá visitará o América-MG no dia 26 de outubro. Na sequência, a equipe terá dois jogos seguidos na Arena Pantanal, recebendo o São Bernardo no dia 1º de novembro e o Juventude no dia 6 de novembro, fechando assim sua participação na fase final da Série B.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o horário e local da partida entre Londrina e Cuiabá?

O jogo acontece nesta terça-feira, às 19h30 (de MT), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

Qual a situação do Cuiabá na tabela da Série B?

O Cuiabá ocupa a 11ª colocação com 47 pontos, estando a sete pontos de distância do G6.

O que o Cuiabá precisa para encostar no G6 nesta rodada?

O time precisa vencer o Londrina e torcer para que outros resultados ajudem a reduzir a distância para o Atlético-GO, que está em sexto lugar.

Como vem o Londrina para este confronto?

O Londrina está na 18ª posição e não vence há cinco jogos, somando quatro derrotas e um empate na sequência recente.

Quais são os próximos jogos do Cuiabá após o Londrina?

O time enfrenta América-MG (fora), São Bernardo (casa), Juventude (casa) e Atlético-GO (fora) até o fim da competição.