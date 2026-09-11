Santos atende pedido de Neymar e encaminha contratação de Philippe Coutinho

Meio-campista de 34 anos fará exames em 11 de setembro e deve assinar contrato curto até dezembro, segundo CGN com Agência Estados

O Santos encaminhou a contratação do meia Philippe Coutinho. Segundo a CGN, com informações da Agência Estados, Coutinho fará exames médicos na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, e deve assinar um contrato de curta duração até o final da temporada, em dezembro.

A negociação foi um pedido expresso de Neymar à diretoria do clube, e o diretor de futebol Alexandre Mattos conduziu as tratativas com rapidez, segundo CGN.

Detalhes do contrato e situação imediata

De acordo com a CGN/Agência Estados, o vínculo previsto é apenas até dezembro de 2026. Coutinho estava sem clube desde fevereiro de 2026, após antecipar o fim do contrato com o Vasco, que originalmente iria até junho, alegando problemas de saúde mental. Havia expectativa de ida para o futebol dos Estados Unidos, que não se concretizou.

Reencontro com Neymar e trajetória do jogador

No Santos, Coutinho vai reeditar a parceria com Neymar que existiu na seleção Brasileiro: os dois foram protagonistas do título do Sul-Americano Sub-17 em 2009 e integraram o elenco brasileiro na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, conforme a CGN/Agência Estados. Revelado pelo Vasco, Coutinho foi vendido cedo à Inter de Milão, alcançou o auge no Liverpool e posteriormente foi transferido ao Barcelona por 142 milhões de libras (R$ 887,5 milhões, segundo CGN).

A passagem pelo Barcelona não teve o mesmo sucesso, e Coutinho foi emprestado ao Bayern de Munique, onde venceu a Liga dos Campeões 2019/20 na final contra o Paris Saint-Germain. Antes de retornar ao Vasco, atuou também por Aston Villa e Al-Duhail, segundo o mesmo apurado.

Contexto do Santos na janela e competições

Na janela de meio de ano, a diretoria santista agiu para reforçar o elenco comandado por Cuca após derrubar o transfer ban. Além de Coutinho, o clube confirmou as contratações do lateral-direito Rodinei, dos meio-campistas Arthur e Lima e do atacante Everton Cebolinha, informa a CGN citando a Agência Estados.

No Campeonato Brasileiro, o Santos busca se afastar da zona de rebaixamento. Na Copa Sul-Americana, o clube está a um passo da semifinal após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final, segundo CGN.