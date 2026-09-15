Tragédia em Joinville: Jovem morre 17 dias após incêndio criminoso em restaurante que já soma quatro vítimas fatais

O incêndio criminoso registrado em Joinville, Santa Catarina, contabiliza agora quatro mortes após o falecimento da jovem Letícia das Graças Teodoro, de 24 anos.

A vítima, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal São José, não resistiu aos graves ferimentos causados pelo ataque ocorrido no dia 29 de agosto. Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, a jovem apresentava o quadro mais crítico entre os feridos.

O caso, que chocou a cidade, teve início quando um homem identificado como Longino Dias Batista, de 49 anos, invadiu o restaurante da família de Letícia em busca da ex-companheira. O ataque resultou em uma tragédia com múltiplos óbitos e feridos, deixando a comunidade local em luto.

Conforme os dados apurados pela Banda B, o crime já vitimou quatro pessoas. Além de Letícia, sua mãe, Alice das Graças Teodoro, de 54 anos, e a funcionária Lidia Regiane Lick Da Luz, de 52 anos, faleceram em decorrência das queimaduras sofridas no incêndio.

O desenrolar do ataque criminoso

O incêndio foi provocado na manhã do dia 29 de agosto, no bairro Fátima. De acordo com relatos, Longino Dias Batista portava um fósforo com a intenção de incendiar o local. Embora testemunhas e funcionários tenham tentado impedir a ação, as chamas se propagaram rapidamente pelo estabelecimento.

O autor do crime, Longino Dias Batista, acabou morrendo carbonizado dentro do restaurante durante o episódio. Até o momento, não foram detalhadas as funções exercidas pela ex-companheira do suspeito, que era o alvo da perseguição no momento do ataque.

Histórico de violência e tentativas anteriores

As investigações apontam que Longino possuía um histórico de violência doméstica contra a ex-companheira. Em 2024, ele chegou a ser preso após invadir a residência da mulher, ocasião em que a atingiu com uma facada nas costas, ferindo também o filho dela que tentava protegê-la.

O homem respondia por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, mas havia sido colocado em liberdade antes de cometer o incêndio no restaurante. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades locais para esclarecer todos os desdobramentos da tragédia.

Situação das demais vítimas

Além das quatro vítimas fatais confirmadas, outras duas pessoas ficaram feridas durante o incêndio criminoso. De acordo com informações fornecidas por familiares, uma das vítimas já recebeu alta hospitalar e se recupera em casa.

A outra pessoa ferida permanece internada na UTI, sob sedação leve e recebendo cuidados médicos constantes. O estado de saúde desta vítima ainda exige atenção especial da equipe hospitalar, enquanto a investigação sobre o ataque continua em curso.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quantas pessoas morreram no incêndio em Joinville? Até o momento, o crime soma quatro mortes, incluindo o autor do incêndio e três vítimas que estavam no restaurante.

Qual foi a motivação do ataque? O homem, identificado como Longino Dias Batista, agiu motivado por perseguição à sua ex-companheira, que trabalhava no local.

O agressor já tinha antecedentes criminais? Sim, em 2024 ele foi preso após invadir a casa da ex-companheira e esfaqueá-la, respondendo por tentativa de feminicídio e homicídio.

Qual o estado de saúde dos sobreviventes? Uma pessoa já recebeu alta, enquanto outra permanece internada na UTI, sob sedação leve e cuidados médicos.

Quando ocorreu o incêndio? O ataque criminoso foi registrado na manhã do dia 29 de agosto, no bairro Fátima, em Joinville.