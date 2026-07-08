Tragédia na Venezuela: milhares de famílias ainda procuram por parentes desaparecidos

Duas semanas após os terremotos que devastaram parte da Venezuela, milhares de famílias ainda vivem a angústia de não saber o paradeiro de parentes e amigos. Enquanto as equipes de resgate continuam atuando nas áreas mais afetadas, uma plataforma criada por voluntários já reúne mais de 30 mil registros de pessoas desaparecidas. O número, no entanto, não representa um balanço oficial do governo venezuelano.

Plataforma ajuda famílias na busca por desaparecidos

O sistema foi desenvolvido por integrantes da sociedade civil para centralizar informações sobre pessoas que perderam contato com familiares após os tremores registrados em 24 de junho. No espaço, é possível cadastrar nome, fotografia, características físicas e o último local onde a pessoa foi vista, permitindo que familiares compartilhem informações e aumentem as chances de localização.

Apesar da mobilização popular, as autoridades venezuelanas ainda não divulgaram um número oficial de desaparecidos, o que faz com que a plataforma se torne uma importante ferramenta de apoio para milhares de famílias em meio à tragédia.

Edilzon Gamez/Getty Images

Resgates dão lugar à recuperação de vítimas

Com o passar dos dias, as operações de busca entraram em uma nova fase. Especialistas afirmam que as chances de encontrar sobreviventes sob os escombros são extremamente reduzidas, fazendo com que as equipes concentrem esforços na recuperação e identificação das vítimas.

O balanço mais recente das autoridades aponta 3.685 mortos, além de milhares de pessoas feridas e dezenas de milhares de famílias afetadas pelos terremotos. Centenas de edifícios também sofreram danos estruturais, sendo que muitos desabaram completamente.

País ainda enfrenta longo caminho para a reconstrução

Além da busca por desaparecidos, a Venezuela enfrenta o desafio de reconstruir comunidades inteiras devastadas pelos tremores. Moradores seguem convivendo com a destruição, dificuldades no acesso a serviços básicos e a incerteza sobre o paradeiro de familiares.

Mesmo após duas semanas, o desastre continua deixando marcas profundas na população. Para milhares de venezuelanos, a esperança agora se concentra em conseguir uma resposta sobre o destino de quem ainda não voltou para casa.