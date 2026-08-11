Turista italiano é preso por racismo e importunação sexual contra cantora em Morro de São Paulo

Um turista italiano de 53 anos foi preso em flagrante em Morro de São Paulo, Bahia, acusado de importunação sexual e racismo contra a cantora Renata Nascimento, de 32 anos. O caso ocorreu na noite de quarta-feira, 5, enquanto a artista trabalhava em um bar na região.

Segundo relatos da própria Renata, o homem dirigiu a ela perguntas sobre seu “valor” na intenção de tratá-la como objeto. Quando percebeu que não teria a atenção desejada, passou a chamá-la de “escrava”, um termo racista usado para tentar provocá-la. A cantora então começou a filmar as agressões verbais, tornando possíveis os registros da situação.

Denúncia e prisão em flagrante

A Polícia Civil da Bahia informou que a 1ª Delegacia Territorial de Valença autuou o turista italiano em flagrante pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial. O suspeito foi conduzido por policiais militares até a unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

O nome do homem não foi divulgado pelas autoridades, portanto sua defesa ainda não foi localizada. Guias para perícia foram emitidas para aprofundar as investigações relacionadas ao caso.

Declaração da vítima

Renata Nascimento destacou a gravidade das ofensas: “Eu estava no meu ambiente de trabalho, eu estava ganhando meu pão. Sou mãe de família. Esse homem chegou a perguntar para mim qual era o meu valor. Ele queria saber qual era o meu valor para que eu pudesse ser um objeto para ele”.

Ela também descreveu a atitude do agressor ao usar o celular para chamar sua atenção: “Tentando chamar minha atenção, ele apontou o celular dele para mim e chamou escrava, escrava, para que eu olhasse para ele.”

Perguntas frequentes

O que motivou a prisão do turista italiano?

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de importunação sexual e discriminação racial contra a cantora Renata Nascimento, durante um episódio ocorrido em Morro de São Paulo.

Como a vítima reagiu às agressões?

Renata começou a filmar o homem após ele chamá-la de “escrava” repetidamente, registrando as agressões verbais.

Qual a situação atual do acusado?

O suspeito está custodiado na delegacia à disposição do Poder Judiciário, aguardando os desdobramentos legais do caso.