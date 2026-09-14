UBIRATÃ RECEBE ETAPA DE CAMPEONATO DE CANTO DE PÁSSAROS

Ubiratã viveu um domingo especial com a realização de uma das maiores etapas de campeonato de canto de pássaros do Brasil em 2026. O evento aconteceu no Ubiratã Country Club e reuniu participantes de diferentes regiões do país.

Mais de 250 aves, entre trinca-ferro, azulão, canário-da-terra, coleiro e tiziu, participaram da competição, proporcionando um verdadeiro espetáculo de canto aos apaixonados pela modalidade.

Parabéns a diretoria da ASSUBI pela organização e pelo trabalho realizado, destacando que o evento contribui para fortalecer o nome de Ubiratã e projetar o município em âmbito nacional.

Parabéns a todos os participantes, organizadores e envolvidos nesse grande evento! 👏🐦

Fonte: Prefeitura de Ubiratã

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