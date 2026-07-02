ÚLTIMA SEMANA PARA JUNTAR SEUS SELINHOS!O tempo está acabando! Esta é a últim…

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⏳ ÚLTIMA SEMANA PARA JUNTAR SEUS SELINHOS! 🛒💙
O tempo está acabando! Esta é a última semana da campanha +Amigo Coleciona no Paraná Supermercados. Aproveite os próximos dias para acumular seus selinhos e garantir produtos exclusivos com descontos especiais. A campanha encerra em 05 de julho.
Não deixe seus selinhos vencerem! Passe em uma das lojas do Paraná Supermercados, faça suas compras e complete sua cartela antes do fim da promoção.
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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