Veja os números sorteados nesta quinta (2)

Nesta quinta-feira (02) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3026 da Mega-Sena. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e promete mexer com o imaginário dos apostadores de todo o país. Com um prêmio estimado em R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas, a expectativa é alta para conhecer o novo milionário do Brasil.

Resultado da Mega Sena 3026

– Em instantes

O Resultado Mega Sena 3026 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Nossa equipe fará a cobertura em tempo real e atualizará as dezenas premiadas logo após a validação da Caixa. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir se o seu bilhete é o premiado da noite!

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, no portal oficial de Loterias da Caixa ou pelo aplicativo.

Preços das apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de números selecionados:

Aposta simples (6 números): R$ 5,00

R$ 5,00 7 números: R$ 35,00

R$ 35,00 8 números: R$ 140,00

R$ 140,00 Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta, mas também maiores se tornam as chances de faturar o prêmio principal.

Probabilidades de ganhar

Para quem faz a aposta simples de 6 números, a probabilidade de acertar a Sena e levar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860. Já para quem decide apostar o limite máximo de 20 números, a chance de vitória cai drasticamente para 1 em 1.292, aumentando consideravelmente as probabilidades de sucesso (embora o custo do bilhete também seja proporcionalmente maior).

Bolão Caixa

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É uma excelente alternativa para aumentar as chances de vitória dividindo os custos com amigos, familiares ou adquirindo cotas organizadas pelas próprias lotéricas.