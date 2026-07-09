Um bebê de apenas 9 meses precisou ser encaminhado às pressas ao centro cirúrgic…

Um bebê de apenas 9 meses precisou ser encaminhado às pressas ao centro cirúrgico do Hospital Universitário de Maringá após sofrer queimaduras graves durante um banho em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Sarandi, nesta terça-feira (16).

Segundo informações, a criança teria sido atingida por água extremamente quente durante um banho realizado dentro da unidade escolar. O bebê sofreu queimaduras graves em diversas partes do corpo.

De acordo com o médico do SAMU, doutor Nasser, a equipe encontrou a criança já dentro da ambulância de suporte básico, apresentando queimaduras de segundo grau.

“Quando chegamos, a criança apresentava queimaduras de segundo grau na cabeça, tórax e braço, com bastante bolhas. Provavelmente água fervendo atingiu essa criança”, relatou o médico.

Ainda conforme o profissional, aproximadamente 18% do corpo do bebê foi atingido, quadro considerado grave em razão da pouca idade da vítima. Apesar da gravidade dos ferimentos, a criança estava consciente durante o atendimento, mas bastante agitada devido às fortes dores.

Após os primeiros socorros, o bebê foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário de Maringá. Segundo informações atualizadas, assim que deu entrada na unidade hospitalar, a criança foi levada diretamente para a sala de cirurgia.

Em entrevista, a prima do bebê, Larissa de Jesus, afirmou que a mãe da criança está profundamente abalada com a situação. Uma tia da vítima informou que as queimaduras atingiram principalmente os braços, peito e pescoço do bebê.

As circunstâncias do caso serão investigadas para esclarecer como a água quente atingiu o bebê.

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