Um caso inusitado foi registrado na rodovia PR-472, entre Goioerê e Rancho Alegr…

Um caso inusitado foi registrado na rodovia PR-472, entre Goioerê e Rancho Alegre do Oeste. Uma equipe do Samu, ao retornar de uma ocorrência, encontrou um veículo parado no meio da pista.

Ao verificar a situação, os socorristas constataram que o motorista estava dormindo ao volante e apresentava sinais evidentes de embriaguez. Apesar das tentativas de abordagem, o homem se recusou a receber ajuda da equipe.

Devido à falta de sinal de telefonia no local, não foi possível acionar imediatamente a Polícia Rodoviária ou a Polícia Militar. Os socorristas solicitaram que pessoas que passavam pela rodovia realizassem o contato com as autoridades assim que encontrassem um ponto com cobertura de celular.

Antes da chegada da polícia, familiares do motorista, avisados por conhecidos, compareceram ao local e retiraram o homem e o veículo da rodovia.

O caso aconteceu no trecho da PR-472, entre Goioerê e Rancho Alegre do Oeste.

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